Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa BeaSky, Phạm Tu, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện máy Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Trợ giúp TGĐ lập hoạch định chiến lược và triển khai

- Hỗ trợ TGĐ lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, vận hành: (1) Thu thập và phân tích tình hình kết quả kinh doanh, (2) Thu thập và phân tích tình hình đối thủ cạnh tranh, xu hướng ngành, (3) Phối hợp với các bộ phận chức năng để lập chiến lược cho từng bộ phận

- Hỗ trợ TGĐ xây dựng mục tiêu năm

- Hỗ trợ TGĐ xây dựng BSC- KPI, KSIs

2. Triển khai, giám sát hoạt động của các phòng ban:

2. Triển khai, giám sát hoạt động của các phòng ban

- Giám sát hoạt động của các phòng ban, bộ phận đảm bảo vận hành theo đúng Quy chế, quy định, quy trình, chỉ đạo của TGĐ

- Đánh giá tình hình hoạt động của các phòng ban, bộ phận và đề xuất phương án khắc phục, cải tiến

3. Triển khai, giám sát và quản lý các dự án chiến lược cấp Công ty

4. Thừa ủy quyền TGĐ điều chỉnh các hoạt động chuyên môn của các bộ phận.

5. Sắp xếp và tổ chức các cuộc họp, Trình ký chứng từ

6. Các công việc phát sinh khác theo sự phân công

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Luật, Ngoại ngữ

- Có kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị trí tương đương

- Thành thạo Tiếng Anh (bắt buộc)

- Thành thạo Tin học văn phòng

- Kỹ năng quản lý công việc, làm việc độc lập

- Kỹ năng giao tiếp, phân tích

- Nhanh nhẹn, trung thực, tận tậm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 15-20 triệu/tháng

- Thưởng các ngày Lễ Tết theo quy định của nhà nước.

- Có cơ hội làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.

- Hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH...) khi tiếp nhận chính thức.

- Được đào tạo các kiến thức, kỹ năng liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty;

- Được tham gia các khóa đào tạo cấp quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin