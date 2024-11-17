Tuyển Bán hàng điện máy Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Và Bán Lẻ Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Tuyển Bán hàng điện máy Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Và Bán Lẻ Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Và Bán Lẻ Quốc Tế
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Và Bán Lẻ Quốc Tế

Bán hàng điện máy

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng điện máy Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Và Bán Lẻ Quốc Tế

Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Bắc Giang

- Bắc Ninh ...và 13 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện máy Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

- Hình ảnh: Đảm bảo khu vực trưng bày sản phẩm của Electrolux được sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, đẹp để thu hút sự chú ý của khách hàng.
- Báo cáo: Làm 1 số báo cáo theo yêu cầu của cấp trên (thông thường là các báo cáo liên quan để số bán được trong ngày).
- Tạo mối quan hệ tốt với quản lý và nhân viên cửa hàng nhằm mục đích được hỗ trợ, giúp đỡ trong công việc.
- Sản phẩm phụ trách: tất cả các mặt hàng của nhãn hàng Electrolux tại siêu thị Icửa hàng mà mình phụ trách: máy giặt, tủ lạnh... đồ gia dụng trong bếp.
• Giờ làm việc:
- 8h I 1 ngày và 6 ngày / 1 tuần
- Làm ca xoay: sáng/chiều
- Đảm bảo 3 ngày làm ca sáng, 3 ngày làm chiều trong 1 tuần. Các bạn được lựa chọn ngày nào mình làm sáng, ngày nào mình làm chiều.
- Nghỉ phép 1 ngày 1 tuần: Nhân viên chọn 1 ngày trong các ngày từ thứ 2- thứ 5
- Thời gian thử việc: 2 tháng. Sau 2 tháng nếu đạt yêu cầu sẽ ký hợp đồng chính
thức và tham gia bảo hiểm cũng như các chế độ khác như luật Lao động quy định.
- Được công ty đóng 100% BH tai nạn ngay từ ngày đầu nhân việc.

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/Nữ
- Tuổi: Ưu tiên từ 20 đến 30 tuổi
Ưu tiên từ 20 đến 30 tuổi
- Chiều cao: Nam 1,7m; Nữ: 1,6m. Ngoại hình sáng, dễ nhìn, thân hình cân đối
- Không có hình xăm hở, lớn ở vị trí dễ nhìn thấy.
- Có khả năng gắn bó lâu dài với công ty.
- Có khả năng giao tiếp, trình bày rõ ràng, không bị tật phát âm – nói ngọng.
- Có khả năng giải quyết vấn đề, chủ động trong công việc.
- Làm việc nghiêm túc, kỷ luật. Có khả năng hợp tác & làm việc nhóm.
- Có kinh nghiệm bán hàng trong ngành hàng điện máy là lợi thế.

Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Và Bán Lẻ Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 8-14 triệu/tháng (lên đến 16 triệu)
- Chính sách phúc lợi đảm bảo, BHYT, BHXH , ... đầy đủ
- Được tranning đầy đủ kiến thức sản phẩm , kỹ năng phục vụ cho công việc
- Được công ty cấp phát đồng phục, công cụ dụng cụ làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Và Bán Lẻ Quốc Tế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Và Bán Lẻ Quốc Tế

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Và Bán Lẻ Quốc Tế

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 511/14 Huỳnh Văn Bánh Phường 14 Quận Phú Nhuận Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-8-14-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job251679
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ WAASEE
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ WAASEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ WAASEE
Hạn nộp: 04/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tập đoàn OMG
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển Bán hàng điện máy Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Tập đoàn OMG
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần mạng trực tuyến META
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty cổ phần mạng trực tuyến META làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty cổ phần mạng trực tuyến META
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
Hạn nộp: 29/12/2024
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Thừa Thiên Huế Bình Dương Bà Rịa Vũng Tàu Gia Lai Lâm Đồng Bình Thuận Tây Ninh Đồng Nai Hồ Chí Minh Bắc Ninh Hà Nam Tuyên Quang Thanh Hóa Phú Thọ Khánh Hòa Long An Bạc Liêu Hậu Giang Bình Định Cần Thơ Đồng Tháp Kiên Giang Quảng Nam Tiền Giang Vĩnh Long Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Nam Định Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Hòa Bình Hưng Yên Hải Phòng Hải Dương Đã hết hạn 6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ WAASEE
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ WAASEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ WAASEE
Hạn nộp: 04/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tập đoàn OMG
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển Bán hàng điện máy Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Tập đoàn OMG
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần mạng trực tuyến META
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty cổ phần mạng trực tuyến META làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty cổ phần mạng trực tuyến META
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
Hạn nộp: 29/12/2024
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Thừa Thiên Huế Bình Dương Bà Rịa Vũng Tàu Gia Lai Lâm Đồng Bình Thuận Tây Ninh Đồng Nai Hồ Chí Minh Bắc Ninh Hà Nam Tuyên Quang Thanh Hóa Phú Thọ Khánh Hòa Long An Bạc Liêu Hậu Giang Bình Định Cần Thơ Đồng Tháp Kiên Giang Quảng Nam Tiền Giang Vĩnh Long Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Nam Định Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Hòa Bình Hưng Yên Hải Phòng Hải Dương Đã hết hạn 6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Bán hàng điện máy Công Ty TNHH LPL việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH LPL việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty cổ phần điện tử 179 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty cổ phần điện tử 179
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng điện máy Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ HỮU NGHỊ LÊ GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ HỮU NGHỊ LÊ GIA
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY TNHH SMARTRON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SMARTRON
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY VÀ XÂY DỰNG TÀI NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY VÀ XÂY DỰNG TÀI NGUYÊN
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY TNHH THANG MÁY KOHLER VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THANG MÁY KOHLER VIỆT NAM
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty cổ phần điện tử 179 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần điện tử 179
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Và Bán Lẻ Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Và Bán Lẻ Quốc Tế
8 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty TNHH thiết bị điện lạnh Hùng Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty TNHH thiết bị điện lạnh Hùng Anh
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VHC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VHC Pro Company
6 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company
6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty cổ phần mạng trực tuyến META làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty cổ phần mạng trực tuyến META
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Tập đoàn OMG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ WAASEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ WAASEE
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm