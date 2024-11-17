Tuyển Bán hàng điện máy Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Và Bán Lẻ Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Bắc Giang - Bắc Ninh ...và 13 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện máy Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

- Hình ảnh: Đảm bảo khu vực trưng bày sản phẩm của Electrolux được sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, đẹp để thu hút sự chú ý của khách hàng.

- Báo cáo: Làm 1 số báo cáo theo yêu cầu của cấp trên (thông thường là các báo cáo liên quan để số bán được trong ngày).

- Tạo mối quan hệ tốt với quản lý và nhân viên cửa hàng nhằm mục đích được hỗ trợ, giúp đỡ trong công việc.

- Sản phẩm phụ trách: tất cả các mặt hàng của nhãn hàng Electrolux tại siêu thị Icửa hàng mà mình phụ trách: máy giặt, tủ lạnh... đồ gia dụng trong bếp.

• Giờ làm việc:

- 8h I 1 ngày và 6 ngày / 1 tuần

- Làm ca xoay: sáng/chiều

- Đảm bảo 3 ngày làm ca sáng, 3 ngày làm chiều trong 1 tuần. Các bạn được lựa chọn ngày nào mình làm sáng, ngày nào mình làm chiều.

- Nghỉ phép 1 ngày 1 tuần: Nhân viên chọn 1 ngày trong các ngày từ thứ 2- thứ 5

- Thời gian thử việc: 2 tháng. Sau 2 tháng nếu đạt yêu cầu sẽ ký hợp đồng chính

thức và tham gia bảo hiểm cũng như các chế độ khác như luật Lao động quy định.

- Được công ty đóng 100% BH tai nạn ngay từ ngày đầu nhân việc.

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/Nữ

- Tuổi: Ưu tiên từ 20 đến 30 tuổi

- Chiều cao: Nam 1,7m; Nữ: 1,6m. Ngoại hình sáng, dễ nhìn, thân hình cân đối

- Không có hình xăm hở, lớn ở vị trí dễ nhìn thấy.

- Có khả năng gắn bó lâu dài với công ty.

- Có khả năng giao tiếp, trình bày rõ ràng, không bị tật phát âm – nói ngọng.

- Có khả năng giải quyết vấn đề, chủ động trong công việc.

- Làm việc nghiêm túc, kỷ luật. Có khả năng hợp tác & làm việc nhóm.

- Có kinh nghiệm bán hàng trong ngành hàng điện máy là lợi thế.

Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Và Bán Lẻ Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 8-14 triệu/tháng (lên đến 16 triệu)

- Chính sách phúc lợi đảm bảo, BHYT, BHXH , ... đầy đủ

- Được tranning đầy đủ kiến thức sản phẩm , kỹ năng phục vụ cho công việc

- Được công ty cấp phát đồng phục, công cụ dụng cụ làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Và Bán Lẻ Quốc Tế

