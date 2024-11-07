Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY TNHH YAOYAO VIETNAM INFO TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY TNHH YAOYAO VIETNAM INFO TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH YAOYAO VIETNAM INFO TECH
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
CÔNG TY TNHH YAOYAO VIETNAM INFO TECH

Bán hàng điện máy

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng điện máy Tại CÔNG TY TNHH YAOYAO VIETNAM INFO TECH

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện máy Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1.Chuẩn bị hậu cần trước khi livestream diễn ra bao gồm quản lý sắp xếp sản phẩm, set up thiết bị live,...
2.Tương tác hỗ trợ Host Live tư vấn sản phẩm, giải đáp thắc mắc cho khách hàng
3.Theo dõi, cập nhật dữ liệu trong phiên livestream với bộ phận Vận hành Livestream
4.Phụ trách tổng kết dữ liệu sau phiên live
5.Phối hợp với bộ phận Vận hành trong việc xây dựng kịch bản, sáng tạo nội dung cho các phiên live stream

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

VUI LÒNG NỘP CV TIẾNG TRUNG
Tiếng Trung lưu loát
Từng có kinh nghiệm làm một trong các ngành: thương mại điện tử, bán hàng online, facebook/tiktok/shopee/lazada/alibaba,...
Chưa có kinh nghiệm làm qua các công việc trong mô tả, sẽ được đào tạo thêm
Hoạt bát, sôi nổi, vui vẻ, nhiệt tình, xử lý vấn đề tốt
Có trách nhiệm trong công việc, thích tìm tòi học hỏi, phát triển trong lĩnh vực Thương mại điện tử
Có thể xoay ca làm việc, 6 ngày/tuần

Tại CÔNG TY TNHH YAOYAO VIETNAM INFO TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường chuyên nghiệp, học hỏi kinh nghiệm làm việc trong ngành Thương mại điện tử
Có cơ hội rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ
Phúc lợi:
Bảo hiểm full lương
Thưởng chuyên cần
Quà kỷ niệm, quà Tết,...
Team building hàng quý
Tiệc trà hàng tháng
Free trà, cà phê, thức ăn nhẹ
Miễn phí gửi xe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAOYAO VIETNAM INFO TECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH YAOYAO VIETNAM INFO TECH

CÔNG TY TNHH YAOYAO VIETNAM INFO TECH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Nova Evergreen, 42/2 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

