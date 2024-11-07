Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY TNHH YAOYAO VIETNAM INFO TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện máy Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1.Chuẩn bị hậu cần trước khi livestream diễn ra bao gồm quản lý sắp xếp sản phẩm, set up thiết bị live,...

2.Tương tác hỗ trợ Host Live tư vấn sản phẩm, giải đáp thắc mắc cho khách hàng

3.Theo dõi, cập nhật dữ liệu trong phiên livestream với bộ phận Vận hành Livestream

4.Phụ trách tổng kết dữ liệu sau phiên live

5.Phối hợp với bộ phận Vận hành trong việc xây dựng kịch bản, sáng tạo nội dung cho các phiên live stream

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

VUI LÒNG NỘP CV TIẾNG TRUNG

Tiếng Trung lưu loát

Từng có kinh nghiệm làm một trong các ngành: thương mại điện tử, bán hàng online, facebook/tiktok/shopee/lazada/alibaba,...

Chưa có kinh nghiệm làm qua các công việc trong mô tả, sẽ được đào tạo thêm

Hoạt bát, sôi nổi, vui vẻ, nhiệt tình, xử lý vấn đề tốt

Có trách nhiệm trong công việc, thích tìm tòi học hỏi, phát triển trong lĩnh vực Thương mại điện tử

Có thể xoay ca làm việc, 6 ngày/tuần

Tại CÔNG TY TNHH YAOYAO VIETNAM INFO TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường chuyên nghiệp, học hỏi kinh nghiệm làm việc trong ngành Thương mại điện tử

Có cơ hội rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ

Phúc lợi:

Bảo hiểm full lương

Thưởng chuyên cần

Quà kỷ niệm, quà Tết,...

Team building hàng quý

Tiệc trà hàng tháng

Free trà, cà phê, thức ăn nhẹ

Miễn phí gửi xe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAOYAO VIETNAM INFO TECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin