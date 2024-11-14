Tuyển Bán hàng điện máy CTY TNHH TM GIA THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CTY TNHH TM GIA THÀNH
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CTY TNHH TM GIA THÀNH

Bán hàng điện máy

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng điện máy Tại CTY TNHH TM GIA THÀNH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, HCM, Quận 5

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện máy Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các cuộc gọi đến khách hàng để giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty.
Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng thông qua việc duy trì liên lạc thường xuyên.
Đạt chỉ tiêu doanh số hàng tháng do công ty đề ra.
Thu thập và xử lý thông tin phản hồi từ khách hàng.
Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tele Sales hoặc Sales trực tiếp tại thị trường.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt qua điện thoại.
Khả năng làm việc dưới áp lực cao và đạt được mục tiêu đề ra.
Năng động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CTY TNHH TM GIA THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + thưởng doanh số. ( lương thỏa thuận + thưởng cao theo danh số)
Tăng lương theo định kì
Hưởng lương tháng 13
Được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý.
Các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế và các phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH TM GIA THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CTY TNHH TM GIA THÀNH

CTY TNHH TM GIA THÀNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 969-975 Trần Hưng Đạo Phường 05 Quận 05

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

