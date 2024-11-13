Tuyển Bán hàng điện máy CELLPHONES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 28 Triệu

Mức lương 22 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 350 Võ Văn Kiệt, Cô Giang, Quận 1, Quận 1

Nghiên cứu - khai thác nhập bán các loại hàng hóa điện máy phù hợp chuỗi CellphoneS.

Nghiên cứu - khai thác nhập bán các loại hàng hóa điện máy phù hợp chuỗi CellphoneS.

Lập kế hoạch triển khai nhập hàng - chương trình mở bán theo từng mẫu, nhóm hàng theo các KPI về doanh số, lợi nhuận, tồn kho theo tháng, quý, năm.

Trao đổi, phối hợp chặt chẽ với phòng Marketing, khối vận hành cửa hàng, kho vận tăng doanh thu và thị phần của ngành hàng điện máy.

Bám sát các biến động, thay đổi của thị trường, đối thủ để có những hành động phù hợp cho ngành hàng.

Tìm kiếm những nguồn hàng, nhà cung cấp tốt hơn cho ngành hàng, đồng hành phát triển với các nhà cung cấp phù hợp.

Chủ động báo cáo tình hình kinh doanh của ngành hàng, thông tin những khó khăn thuận lợi để cùng quản lý cấp cao hơn cũng như ban lãnh đạo cùng giải quyết các vấn đề của ngành hàng.

Độ tuổi từ 26 - 32 tuổi

Độ tuổi từ 26 - 32 tuổi

Tốt nghiệp Đại học trở lên.

Tư duy số và kỹ năng Excel tốt

Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên trong môi trường bán lẻ; ưu tiên cùng vị trí.

Chủ động trao đổi, giao tiếp ra các vấn đề khó khăn cũng như vấn đề cần của ngành hàng

Có khả năng lắng nghe, học hỏi nhanh.

Chịu được áp lực trong công việc, làm việc ngoài giờ.

Trung thực, có trách nhiệm.

Tại CELLPHONES Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ đãi ngộ

Mức thu nhập từ 22 triệu - 28 triệu triệu/tháng

Thăng tiến theo tăng trưởng công ty và khả năng chuyên môn

Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật Lao động

Được hưởng Gói Bảo hiểm nâng cao PTI

Thưởng năm hấp dẫn

2. Đào tạo - Phát triển

Cơ hội làm việc với nhiều dự án quan trọng và thăng tiến sự nghiệp cùng với sự phát triển của Công ty

Được nghiên cứu, đào tạo và làm việc với các công nghệ / hệ thống tiên tiến

Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.

3. Môi trường làm việc

Làm việc và phát triển tại một trong những hệ thống thuộc Top hệ thống bán lẻ công nghệ.

Môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo với nhiều dự án đa dạng

Tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cùng Công ty và các tổ chức thiện nguyện khác

Tham gia CLB thể thao: Bóng đá, cầu lông, chạy bộ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CELLPHONES

