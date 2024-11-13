Tuyển Bán hàng điện máy CELLPHONES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 28 Triệu

Tuyển Bán hàng điện máy CELLPHONES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 28 Triệu

CELLPHONES
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CELLPHONES

Bán hàng điện máy

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng điện máy Tại CELLPHONES

Mức lương
22 - 28 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 350 Võ Văn Kiệt, Cô Giang, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện máy Với Mức Lương 22 - 28 Triệu

Nghiên cứu - khai thác nhập bán các loại hàng hóa điện máy phù hợp chuỗi CellphoneS.
Lập kế hoạch triển khai nhập hàng - chương trình mở bán theo từng mẫu, nhóm hàng theo các KPI về doanh số, lợi nhuận, tồn kho theo tháng, quý, năm.
Trao đổi, phối hợp chặt chẽ với phòng Marketing, khối vận hành cửa hàng, kho vận tăng doanh thu và thị phần của ngành hàng điện máy.
Bám sát các biến động, thay đổi của thị trường, đối thủ để có những hành động phù hợp cho ngành hàng.
Tìm kiếm những nguồn hàng, nhà cung cấp tốt hơn cho ngành hàng, đồng hành phát triển với các nhà cung cấp phù hợp.
Chủ động báo cáo tình hình kinh doanh của ngành hàng, thông tin những khó khăn thuận lợi để cùng quản lý cấp cao hơn cũng như ban lãnh đạo cùng giải quyết các vấn đề của ngành hàng.

Với Mức Lương 22 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 26 - 32 tuổi
Tốt nghiệp Đại học trở lên.
Tư duy số và kỹ năng Excel tốt
Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên trong môi trường bán lẻ; ưu tiên cùng vị trí.
Chủ động trao đổi, giao tiếp ra các vấn đề khó khăn cũng như vấn đề cần của ngành hàng
Có khả năng lắng nghe, học hỏi nhanh.
Chịu được áp lực trong công việc, làm việc ngoài giờ.
Trung thực, có trách nhiệm.

Tại CELLPHONES Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ đãi ngộ
Mức thu nhập từ 22 triệu - 28 triệu triệu/tháng
Thăng tiến theo tăng trưởng công ty và khả năng chuyên môn
Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật Lao động
Được hưởng Gói Bảo hiểm nâng cao PTI
Thưởng năm hấp dẫn
2. Đào tạo - Phát triển
Cơ hội làm việc với nhiều dự án quan trọng và thăng tiến sự nghiệp cùng với sự phát triển của Công ty
Được nghiên cứu, đào tạo và làm việc với các công nghệ / hệ thống tiên tiến
Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.
3. Môi trường làm việc
Làm việc và phát triển tại một trong những hệ thống thuộc Top hệ thống bán lẻ công nghệ.
Môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo với nhiều dự án đa dạng
Tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cùng Công ty và các tổ chức thiện nguyện khác
Tham gia CLB thể thao: Bóng đá, cầu lông, chạy bộ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CELLPHONES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CELLPHONES

CELLPHONES

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 350 Võ Văn Kiệt, Cô Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-nganh-hang-thu-nhap-22-28-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job247005
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CELLPHONES
Tuyển Kế toán tổng hợp CELLPHONES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ WAASEE
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ WAASEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ WAASEE
Hạn nộp: 04/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tập đoàn OMG
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển Bán hàng điện máy Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Tập đoàn OMG
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần mạng trực tuyến META
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty cổ phần mạng trực tuyến META làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty cổ phần mạng trực tuyến META
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
Hạn nộp: 29/12/2024
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Thừa Thiên Huế Bình Dương Bà Rịa Vũng Tàu Gia Lai Lâm Đồng Bình Thuận Tây Ninh Đồng Nai Hồ Chí Minh Bắc Ninh Hà Nam Tuyên Quang Thanh Hóa Phú Thọ Khánh Hòa Long An Bạc Liêu Hậu Giang Bình Định Cần Thơ Đồng Tháp Kiên Giang Quảng Nam Tiền Giang Vĩnh Long Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Nam Định Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Hòa Bình Hưng Yên Hải Phòng Hải Dương Đã hết hạn 6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ WAASEE
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ WAASEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ WAASEE
Hạn nộp: 04/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tập đoàn OMG
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển Bán hàng điện máy Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Tập đoàn OMG
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần mạng trực tuyến META
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty cổ phần mạng trực tuyến META làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty cổ phần mạng trực tuyến META
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
Hạn nộp: 29/12/2024
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Thừa Thiên Huế Bình Dương Bà Rịa Vũng Tàu Gia Lai Lâm Đồng Bình Thuận Tây Ninh Đồng Nai Hồ Chí Minh Bắc Ninh Hà Nam Tuyên Quang Thanh Hóa Phú Thọ Khánh Hòa Long An Bạc Liêu Hậu Giang Bình Định Cần Thơ Đồng Tháp Kiên Giang Quảng Nam Tiền Giang Vĩnh Long Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Nam Định Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Hòa Bình Hưng Yên Hải Phòng Hải Dương Đã hết hạn 6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY TNHH YAOYAO VIETNAM INFO TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH YAOYAO VIETNAM INFO TECH
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY TNHH SMARTRON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SMARTRON
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng điện máy CELLPHONES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 28 Triệu CELLPHONES
22 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng điện máy CTY TNHH TM GIA THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CTY TNHH TM GIA THÀNH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH PHỤNG TIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 45 Triệu CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH PHỤNG TIÊN
12 - 45 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Và Bán Lẻ Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Và Bán Lẻ Quốc Tế
8 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm