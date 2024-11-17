Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM CƯỜNG PHÁT làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: 16 Phan Bội Châu - P. Lê Lợi, TP Vinh

Bán hàng điện máy

Khai thác và tìm kiếm thông tin khách hàng từ nhiều kênh khác nhau để xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng.

Trực tiếp liên hệ với khách hàng tiềm năng từ hệ thống dữ liệu của công ty hoặc danh sách tự tìm kiếm để giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, chương trình ưu đãi.

Thực hiện hồ sơ, thủ tục ký kết hợp đồng với những khách hàng đồng ý mua sản phẩm dịch vụ.

Chủ động liên hệ với các khách hàng đang sử dụng sản phẩm dịch vụ để nắm tình hình, phát triển mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Nhanh chóng giải đáp thắc mắc, phàn nàn từ khách hàng và đưa ra giải pháp xử lý kịp thời.

Theo dõi thời hạn hợp đồng để đề xuất khách tái ký hợp đồng.

Chủ động cung cấp các thông tin về ưu đãi, khuyến mãi đến khách hàng cũ để họ tham khảo và có thể quay lại và tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

Hoàn thiện thủ tục ký kết hợp đồng mới với những khách hàng cũ tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

Nhân viên kinh doanh phối hợp với các bộ phận kỹ thuật, kế toán và các bộ phận khác để triển khai thực hiện theo hợp đồng, đảm bảo các yêu cầu của khách.

Theo dõi quá trình triển khai hợp đồng, giám sát chất lượng dịch vụ để khách hàng nhận được những giá trị tốt nhất.

Phối hợp nhanh với các bộ phận liên quan khắc phục kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ của khách.

Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ.

Phối hợp với ban giám đốc lên kế hoạch và triển khai các chương trình như: giới thiệu sản phẩm dịch vụ mới, ưu đãi vào các dịp lễ/Tết, tri ân khách hàng,...

Tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng khi được công ty tạo điều kiện.

Làm các báo cáo công việc theo định kỳ hoặc phát sinh.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của bộ phận, báo cáo.

Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu từ ban quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam, tuổi từ 27-35, sức khoẻ tốt

- Tốt nghiệp Cao Đẳng- Đại Học chuyên ngành Kinh tế, Marketing

- Trung thực, nhiệt tình trong công việc

- Có khả năng sắp xếp công việc

- Sử dụng thành thạo tin học cơ bản Word, Excel

- Có kinh nghiệm từ 2 năm làm việc ở vị trí tương tự

- Có kinh nghiệm làm nhân viên bán hàng, nhân viên kinh doanh, nhân viên chăm sóc khách hàng.

- Có kỹ năng tìm kiếm khách hàng tiềm năng . Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, nhạy bén, nhanh nhẹn.

- Am hiểu về lĩnh vực máy móc thiết bị, như máy hàn, máy cắt, máy khoan, mài....

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM CƯỜNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương theo thoả thuận, tối thiểu 6tr/ tháng, thu nhập lên đến 10-20tr tuỳ theo năng lực của ứng viên.

- Có chế độ bảo hiểm xã hội và y tế cho nhân viên ký hợp đồng dài hạn

- Phụ cấp xăng xe, điện thoại theo quy định chung của công ty

- Thời gian làm việc linh hoạt, đánh giá năng lực và trả lương theo doanh số.

- Được Công Ty đào tạo về sản phẩm dịch vụ, quy trình bán hàng, quy trình làm việc khách hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM CƯỜNG PHÁT

