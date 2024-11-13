Tuyển Bán hàng điện máy CTY TNHH Tin Học Kiên Giang làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: 51 Lâm Quang Ky, TP Rạch Giá

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện máy Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm, phát triển, duy trì, quản lý, chăm sóc khách hàng

- Tư vấn các giải pháp, phần mềm, phần cứng, thiết bị và dịch vụ CNTT theo nhu cầu khách hàng

- Trực tiếp kinh doanh bán lẻ, các dự án không đấu thầu

- Xây dựng kế hoạch Kinh doanh cá nhân, chịu trách nhiệm về doanh số/ doanh thu và lợi nhuận đăng ký theo năm

- Phát triển khách hàng mới, khách hàng mục tiêu, khách hàng tiềm năng theo định hướng chung của Công ty

- Xây dựng, phát triển, quản lý và chăm sóc khách hàng Đại lý

- Xây dựng và triển khai kế hoạch bán hàng, nhập hàng, Kiểm soát thủ tục, hồ sơ liên quan đến bán hàng, tiến độ thực hiện, công nợ

- Theo dõi tình hình bán hàng, lập báo cáo bán hàng định kỳ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Thương mại, Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh, CNTT, Điện tử, Bưu chính, Viễn thông, Marketing,...

- Có kinh nghiệm kinh doanh bán lẻ trong lĩnh vực/ sản phẩm phần cứng/ phần mềm CNTT

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

- Khả năng phân tích, tổng hợp số liệu, thống kê và báo cáo

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, lập kế hoạch và giải quyết vấn đề

- Biết cách sắp xếp thời gian, công việc hợp lý, có ý thức trách nhiệm trong công việc cao

- Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp Tiếng Anh là một lợi thế

Tại CTY TNHH Tin Học Kiên Giang Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + phụ cấp (ăn trưa, xăng xe, điện thoại) + Hoa hồng + Thưởng theo KPI

– Thường xuyên tham gia các khóa học trau dồi chuyên môn, phát triển nghề nghiệp

– Thu nhập cạnh tranh.

– Thưởng lễ, tết, thưởng cuối năm, nghỉ mát, tổ chức thường niên hàng tuần. Các hoạt động tập thể, thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho nhân viên.

– Được công ty trang bị đầy đủ phương tiện làm việc máy tính, điện thoại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH Tin Học Kiên Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin