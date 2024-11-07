Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ HỮU NGHỊ LÊ GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 313 Giảng Võ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện máy Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Lập kế hoạch kinh doanh, cơ cấu hàng hóa theo năm

- Tiếp nhận kế hoạch doanh số năm từ BGĐ, phân bổ và đưa ra kế hoạch hành động cụ thể cho từng điểm bán.

- Lập kế hoạch phát triển thị trường phù hợp với nguồn lực và định hướng phát triển doanh nghiệp, đảm bảo thực hiện (mở điểm bán, mở thêm kênh bán...)

- Đánh giá hiệu quả điểm bán, đề xuất thay thế/ mở rộng... đảm bảo hiệu quả kinh doanh

- Tối ưu quy trình vận hành hệ thống, chuẩn hóa dịch vụ tại hệ thống điểm bán

- Xây dựng ngân sách, định mức chi phí vận hành.

- Phối hợp với P HCNS, xây dựng, cải tiến tài liệu đào tạo, trực tiếp đào tạo và đánh giá chất lượng đào tạo

- Phối hợp với P MKT xây dựng và triển khai CTKM, phân bổ chỉ tiêu doanh thu tương ứng với hàng hóa cho điểm bán phụ trách, kiểm soát thất thoát hàng hóa tại điểm bán

- Phối hợp với P MKT, thực hiện khảo sát, nghiên cứu thị trường, đối thủ, từ đó kết hợp thực hiện các hoạt động phát triển thương hiệu, đồng kiểm soát chi phí MKT cho điểm bán

- Phân bổ KPI phù hợp với mục tiêu kinh doanh

- Theo dõi kiểm soát và đánh giá, điều chỉnh ngân sách và định mức chi phí.

- Liên tục theo dõi, phân tích và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của khối bán lẻ, đưa ra phương án thực hiện mục tiêu kinh doanh, chịu trách nhiệm về vận hành điểm bán.

- Giám sát, nhắc nhở nhân viên về việc sắp xếp hàng hóa, hướng dẫn nhân viên thực hiện khoa học và đúng thứ tự.

- Phối hợp với P HCNS lên quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng. Đào tạo, đánh giá và theo dõi năng lực của nhân viên..

- Đảm bảo mục tiêu doanh số đề ra

- Đánh giá và báo cáo công việc thực hiện theo định kỳ lên BLĐ

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành liên quan

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Kiến thức chuỗi bán lẻ ngành hàng gia dụng, điện tử, điện lạnh

- Kỹ năng phát triển nhân viên; kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề; Kỹ năng lập, triển khai, giám sát thực hiện kế hoạch

- Kỹ năng làm việc độc lập theo nhóm; giao tiếp - thuyết trình

- Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

- Có khả năng phân công, giao nhiệm vụ cho từng nhân viên cấp dưới đúng theo năng lực

- Trung thực, nhanh nhẹn, sức khoẻ tốt, cẩn thận.

- Mong muốn gắn bó lâu dài.

- Khả năng làm việc hướng tới kết quả.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ HỮU NGHỊ LÊ GIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: từ 8-17h. Làm việc từ thứ 2 đến hết thứ 7.

- Thu nhập: 15 – 30 triệu/tháng

- Lương tháng thứ 13, thưởng quý/năm theo kết quả kinh doanh, thưởng % lợi nhuận, thưởng lễ tết, du lịch 1 năm 2 lần: du xuân, du lịch hè và teambuilding, BH nhân thọ,...

- Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ HỮU NGHỊ LÊ GIA

