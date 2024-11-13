Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY TNHH OTPREAL làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng điện máy Tại CÔNG TY TNHH OTPREAL
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 227 Nguyễn Tất Thành
- Quận Hải Châu
- TP Đà Nẵng , Hải Châu
Mô Tả Công Việc Bán hàng điện máy Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm, xây dựng và phát triển nguồn khách hàng, mở rộng thị trường.
- Tư vấn khách hàng theo các nguồn khách hàng của công ty giao.
- Chăm sóc khách hàng duy trì, nâng cao mối quan hệ với khách hàng
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ tuổi từ 25 trở lên, tốt nghiệp trung cấp trở lên.
- Có kinh nghiệm làm nhân viên bán hàng, nhân viên kinh doanh, nhân viên chăm sóc khách hàng.
- Có kỹ năng tìm kiếm khách hàng tiềm năng . Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, nhạy bén, nhanh nhẹn.
- Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm xậy dựng văn hóa môi trường công sở như một ngôi nhà chung - hạnh phúc, yêu thích công việc kinh doanh bán hàng
- Ứng viên chưa có nhiều kinh nghiệm được đào tạo và hướng dẫn thêm. Ứng viên có kinh nghiệm hiểu biết về kỹ thuật điện lạnh, điện máy là một lợi thế quyền lợi lương thưởng.
Tại CÔNG TY TNHH OTPREAL Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương theo thoả thuận, tối thiểu 5tr/ tháng, thu nhập lên đến 15-20tr tuỳ theo năng lực của ứng viên.
- Có chế độ bảo hiểm xã hội và y tế cho nhân viên ký hợp đồng dài hạn
- Thời gian làm việc linh hoạt, đánh giá năng lực và trả lương theo doanh số.
- Được Công Ty đào tạo về sản phẩm dịch vụ, quy trình bán hàng, quy trình làm việc khách hàng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OTPREAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
