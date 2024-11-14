Tuyển Bán hàng điện máy Công ty cổ phần điện tử 179 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Ngày đăng tuyển: 14/11/2024

Công ty cổ phần điện tử 179
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Bán hàng điện máy

Bán hàng điện máy

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng điện máy Tại Công ty cổ phần điện tử 179

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 80 đường Louis 11, Khu đô thị Louis Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện máy Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Bán hàng ngành điện máy, gia dụng trên các kênh Facebook, Website, Shopee, Tiktok.
Tư vấn, hỗ trợ khách hàng, đáp ứng nhu cầu và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
Công việc thực hiện theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học (kinh tế, kỹ thuật).
Kinh nghiệm bán hàng từ 01 năm trở lên
Ưu tiên ngành điện máy, gia dụng và trên các kênh online.
Khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt và kỹ năng Excel, tin học văn phòng.
Độ tuổi từ 24 trở lên; ưu tiên ứng viên sống tại Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hoàng Mai.

Tại Công ty cổ phần điện tử 179 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh từ 10-15 triệu + thưởng doanh số (KPI)
KPI trả theo Quý theo chính sách của SALE
Phụ cấp ăn trưa
Cơ hội làm việc với các nhà phân phối, thương hiệu lớn trong và ngoài nước.
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp và tiếp cận các mô hình marketing tiên tiến.
Chế độ phúc lợi đầy đủ (BHXH, BHYT...).
Các chế độ phúc lợi khác như: Nghỉ lễ, tết, phép năm, tham quan du lịch...
Cơ hội làm việc công ty hàng đầu về Điện máy trên thị trường
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần điện tử 179

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần điện tử 179

Công ty cổ phần điện tử 179

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 82 Tây Trà - P.Trần Phú - Q. Hoàng Mai - Hà Nội

