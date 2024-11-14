Tuyển Bán hàng điện máy Công ty cổ phần điện tử 179 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng điện máy Tại Công ty cổ phần điện tử 179
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 80 đường Louis 11, Khu đô thị Louis Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Bán hàng điện máy Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Bán hàng ngành điện máy, gia dụng trên các kênh Facebook, Website, Shopee, Tiktok.
Tư vấn, hỗ trợ khách hàng, đáp ứng nhu cầu và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
Công việc thực hiện theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học (kinh tế, kỹ thuật).
Tại Công ty cổ phần điện tử 179 Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh từ 10-15 triệu + thưởng doanh số (KPI)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần điện tử 179
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI