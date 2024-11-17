Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH PHỤNG TIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 45 Triệu

Mức lương 12 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 9/2A đường Nguyễn Ảnh Thủ, xã bà Điểm, Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện máy Với Mức Lương 12 - 45 Triệu

Tìm kiếm và xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng qua các kênh online ( Facebook, Google, Tiktok, Youtube ... )

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm máy tính để bàn của công ty phù hợp với nhu cầu khách hàng

Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng

Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu doanh số công ty đưa ra

Báo cáo công việc và kết quả kinh doanh định kỳ

Với Mức Lương 12 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bán hàng

Có khả năng giao tiếp tốt

Nhiệt tình, đam mê và chủ động trong công việc

Biết sử dụng công cụ văn phòng ( Word, Excel ... )

Có tinh thần học hỏi, không ngại thử thách

ƯU TIÊN ứng viên có kinh nghiệm, có hiểu biết về ngành linh kiện máy tính để bàn

Tại CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH PHỤNG TIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương căn bản: 8.000.000đ - 12.000.000đ ( Tùy thuộc vào kinh nghiệm ứng viên )

Hoa hồng hấp dẫn: 3%

Thưởng thêm khi đạt KPI được đề ra

Môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ

Thưởng lễ, thưởng tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH PHỤNG TIÊN

