Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH PHỤNG TIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 45 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng điện máy Tại CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH PHỤNG TIÊN
Mức lương
12 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 9/2A đường Nguyễn Ảnh Thủ, xã bà Điểm, Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Bán hàng điện máy Với Mức Lương 12 - 45 Triệu
Tìm kiếm và xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng qua các kênh online ( Facebook, Google, Tiktok, Youtube ... )
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm máy tính để bàn của công ty phù hợp với nhu cầu khách hàng
Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng
Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu doanh số công ty đưa ra
Báo cáo công việc và kết quả kinh doanh định kỳ
Với Mức Lương 12 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bán hàng
Có khả năng giao tiếp tốt
Nhiệt tình, đam mê và chủ động trong công việc
Biết sử dụng công cụ văn phòng ( Word, Excel ... )
Có tinh thần học hỏi, không ngại thử thách
ƯU TIÊN ứng viên có kinh nghiệm, có hiểu biết về ngành linh kiện máy tính để bàn
Tại CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH PHỤNG TIÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương căn bản: 8.000.000đ - 12.000.000đ ( Tùy thuộc vào kinh nghiệm ứng viên )
Hoa hồng hấp dẫn: 3%
Thưởng thêm khi đạt KPI được đề ra
Môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ
Thưởng lễ, thưởng tết...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH PHỤNG TIÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
