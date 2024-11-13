Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Bán hàng điện máy

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng điện máy Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KĐT Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TPHCM, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện máy Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng & đối tác mới.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm (bắt buộc): 01 năm trở lên trong ngành Điện máy – Nội thất (Hãng, Hệ thống Siêu thị điện máy, Nội thất, Đại lý phân phối điện tử điện lạnh, gia dụng, lọc nước...).

Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH Thì Được Hưởng Những Gì

12 Triệu - 18 Triệu +++

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà văn phòng Lidaco, Số 19 Đại Từ , Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

