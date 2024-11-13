Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa D (mặt sau), Khu nhà ở cán bộ nhân viên Văn phòng Trung Ương Đảng và Báo nhân dân, Phường Xuân Phương, quận Nam từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện máy Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Chăm sóc và duy trì các đối tác đại lý đã ký hợp đồng

Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng mới

Tư vấn sản phẩm, dịch vụ, tiếp nhận và giải đáp mọi thác mắc của khách hàng liên quan tới hoạt động kinh doanh, bán hàng của công ty

Lên báo giá, đặt hàng, chào chương trình khuyến mại, chạy các chỉ tiêu KPIs của phòng Sales.

Theo dõi, giám sát quá trình xử lý đơn hàng, thủ tục thanh quyết toán, quản lý công nợ cùng các bộ phận hỗ trợ liên quan.

Lập kế hoạch công việc theo tuần, tháng, quý.

Báo cáo thống kê công việc, kết quả chương trình, đưa ra các phân tích dữ liệu và đề xuất CTKM tiếp theo.

Tham gia các buổi đào tạo về sản phẩm theo lịch trình đào tạo của công ty.

Thực hiện các yêu cầu khác của công ty khi được Quản lý phân công.

Nữ tuổi từ 23- 30 tuổi

Có kinh nghiệm làm nhân viên sale tối thiểu 1 năm

Trung thực, yêu thích công việc bán hàng và chăm sóc khách hàng

Yêu thích và đam mê các sản phẩm công nghệ

Chịu được áp lực công việc.

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc với Đại lý, kênh chuỗi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cơ bản (Từ 6.000.000đ – 7.000.000đ) + Phụ cấp + Thưởng (Mức thu nhập thông thường từ 8.000.000 – 15.000.000đ tùy theo năng lực)

Chính sách thưởng: thưởng sáng kiến, những sáng kiến xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của Công ty đều được ghi nhận và nhận mức thưởng tương ứng; thưởng khi giới thiệu nhân sự cho công ty.

Cung cấp trang thiết bị, vật tư làm việc.

Các khoản phụ cấp như: phụ cấp ăn trưa, điện thoại, xăng xe, công tác phí,...

Đóng Bảo hiểm đầy đủ theo quy định luật lao động hiện hành.

Quà các dịp Lễ Tết, sinh nhật,...

Xây dựng các chương trình đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ của cán bộ, nhân viên.

Ngân sách cho chương trình team building, mini game, các sự kiện giải trí và kết nối,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.