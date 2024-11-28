Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà FPT Tower, Số 10, Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm & Phát triển mạng lưới Khách hàng Doanh nghiệp B2B/GOV.

Khai thác, phân tích nhu cầu, hiện trạng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của Khách hàng.

Thiết kế và đề xuất/Tư vấn/Thực hiện demo cho khách hàng về Dịch vụ FTI cung cấp.

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình triển khai dịch vụ.

Duy trì tốt mối quan hệ với Doanh nghiệp trước – trong – sau bán hàng, thực hiện nâng cấp gói dịch vụ hoặc mở rộng các dịch vụ khác.

Góp phần tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới khách hàng ở mọi điểm chạm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, ...

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Sales các lĩnh vực liên quan CNTT (phần cứng, phần mềm, lưu trữ, điện toán đám mây, bảo mật, số hóa) hoặc hiểu biết/yêu thích về các giải pháp và dịch vụ CNTT hoặc có kinh nghiệm làm việc với khối khách hàng hành chính công/GOV.

Có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe.

Có tư duy dịch vụ khách hàng: lấy khách hàng làm trọng tâm.

Có tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế.

FTI không thu bất kỳ chi phí nào của ứng viên, trong quá trình tuyển dụng.

Tại Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, không giới hạn = Lương cứng + Lương kinh doanh.

Lương cứng thương lượng theo năng lực và kinh nghiệm; Lương kinh doanh có công thức rõ ràng theo từng deal size và dịch vụ;

Các khoản thưởng: Lương tháng 13, thưởng KPIs năm: 3-8 tháng thu nhập, thưởng du lịch, thưởng hiệu quả kinh doanh theo tháng/quý,...

BHXH, chế độ công đoàn đầy đủ theo Luật Lao động quy định.

Khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm nâng cao FPTCare.

Được tham gia các chương trình đào tạo bài bản, sát với từng vị trí công việc.

Được công ty tài trợ chi phí tham gia các khóa học chứng chỉ CNTT.

Team building và các hoạt động văn hóa đoàn thể đa dạng từ tập đoàn.

Ưu đãi giảm giá cước dịch vụ internet, truyền hình FPT.

Thời gian làm việc quy định: từ 8h00 - 17h30 và từ thứ 2 - thứ 6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company

