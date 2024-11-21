Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KHAI QUỐC MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KHAI QUỐC MIỀN NAM
- Hồ Chí Minh: Số 662/22 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10
Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Trực tiếp thực hiện các hoạt động bán hàng các sản phẩm mà công ty Khai Quốc nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam;
- Quản lý, chăm sóc hệ thống khách hàng hiện có của công ty;
- Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm các khách hàng mới, mở rộng kênh phân phối đến các hệ thống đại lý trong khu vực miền Nam;
- Lên kế hoạch, tổ chức triển khai gặp gỡ tới đại lý và bán hàng;
- Đàm phán, thương lượng, quản lý và thực hiện hợp đồng của các đối tác;
- Hoàn thành các chỉ tiêu được giao về doanh số, khách hàng, thị trường;
- Theo dõi và giải quyết công nợ với khách hàng.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo), có kinh nghiệm là một lợi thế;
- Có khả năng tư vấn, thuyết phục, đàm phán khách hàng;
- Có tinh thần học hỏi, chủ động trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KHAI QUỐC MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì
8.000.000 – 15.000.000
Thưởng
- Quà sinh nhật, quà cho các dịp đặc biệt (Ngày 8-3, 20-10, 30/4- 1/5,....);
- Lộ trình thăng tiến trong công việc rõ ràng, sẽ định hướng ngay khi vào làm việc tại công ty;
- Không áp đặt doanh số ngay (Doanh số bắt buộc sẽ áp dụng sau 02 tháng thử việc);
- Nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước;
- Tham gia BHXH theo quy định;
- Nghỉ mát, dã ngoại hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KHAI QUỐC MIỀN NAM
