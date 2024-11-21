Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KHAI QUỐC MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 662/22 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Trực tiếp thực hiện các hoạt động bán hàng các sản phẩm mà công ty Khai Quốc nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam;

- Quản lý, chăm sóc hệ thống khách hàng hiện có của công ty;

- Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm các khách hàng mới, mở rộng kênh phân phối đến các hệ thống đại lý trong khu vực miền Nam;

- Lên kế hoạch, tổ chức triển khai gặp gỡ tới đại lý và bán hàng;

- Đàm phán, thương lượng, quản lý và thực hiện hợp đồng của các đối tác;

- Hoàn thành các chỉ tiêu được giao về doanh số, khách hàng, thị trường;

- Theo dõi và giải quyết công nợ với khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành khoa học, kỹ thuật, điện điện tử... hoặc các ngành liên quan;

- Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo), có kinh nghiệm là một lợi thế;

- Có khả năng tư vấn, thuyết phục, đàm phán khách hàng;

- Có tinh thần học hỏi, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KHAI QUỐC MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: 8.000.000 – 15.000.000 (tùy năng lực) + Thưởng (Thưởng chuyên cần, thưởng nóng khi có khách hàng mới/ bán các model tồn kho, thưởng lễ tết.....);

- Quà sinh nhật, quà cho các dịp đặc biệt (Ngày 8-3, 20-10, 30/4- 1/5,....);

- Lộ trình thăng tiến trong công việc rõ ràng, sẽ định hướng ngay khi vào làm việc tại công ty;

- Không áp đặt doanh số ngay (Doanh số bắt buộc sẽ áp dụng sau 02 tháng thử việc);

- Nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước;

- Tham gia BHXH theo quy định;

- Nghỉ mát, dã ngoại hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KHAI QUỐC MIỀN NAM

