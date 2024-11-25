Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty CP Công Nghệ Futech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6B11 Đường số 9, khu phố 4, phường Bình An, Quận 2, Thủ Đức, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Kinh doanh dự án

Tìm kiếm và giới thiệu sản phẩm, giải pháp tới các công ty Tư vấn thiết kế, Tư vấn dự án

Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng khách hàng cho Công ty: Nhà máy, Khu công nghiệp, Doanh nghiệp nhà nước

Tìm kiếm thông tin, liên hệ làm việc với các tổng thầu xây dựng, tổng thầu cơ điện, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các công ty cùng ngành nghề

Tham khảo các báo giá gửi khách hàng -> điện thoại, gặp gỡ khách hàng -> chăm sóc để nhận được đơn đặt hàng cho dự án.

Tư vấn, báo giá, đàm phán, theo dõi và xử lý đơn hàng trước và sau khi bán hàng cho các dự án mình phụ trách

Tìm hiểu và nắm bắt thị trường: dự án tiềm năng, nhu cầu, thị hiếu, giá cả, các đối thủ cạnh tranh, cập nhật thông tin thường xuyên, tham vấn Ban Giám đốc để tiếp cận dự án

Đọc hiểu yêu cầu báo giá sản phẩm của khách hàng

Tư vấn các tiêu chuẩn sản phẩm phù hợp, chào nhiều lựa chọn giá sản phẩm theo yêu cầu khách hàng

Theo dõi tiến độ báo giá và đặt đơn hàng, giao hàng từ khách hàng

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Điện - điện tử, Tự động hóa,......

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm kinh doanh trong các lĩnh vực liên quan: Cơ điện, Điện điện tử, điện nhẹ, xây dựng, phần mềm,....

Nắm được tiếng Anh sơ cấp - biết Tiếng Anh là ưu thế

Giao tiếp tốt

Tại Công ty CP Công Nghệ Futech Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-20 triệu/tháng + thưởng doanh số + thưởng Lễ, Tết

BHXH đầy đủ, du lịch 1 năm 1-2 lần, sinh nhật, ốm đau , hiếu hỉ,...

1 năm đầu không yêu cầu chỉ tiêu doanh số tuy nhiên nếu đạt doanh số sẽ được tính thưởng

Được làm việc với các doanh nghiệp, tổng thầu, chủ đầu tư trên cả nước, làm việc với các hãng sản xuất trong và ngoài nước

Được tìm hiểu sâu về các sản phẩm, hệ thống như: Video Phone, Smart Parking, Camera, Access Control, Âm thanh thông báo, Smart Loker,....

Doanh số tốt có cơ hội thu nhập cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công Nghệ Futech

