Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty CP Công Nghệ Futech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty CP Công Nghệ Futech
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
Công ty CP Công Nghệ Futech

Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Tại Công ty CP Công Nghệ Futech

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 6B11 Đường số 9, khu phố 4, phường Bình An, Quận 2, Thủ Đức, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Kinh doanh dự án
Tìm kiếm và giới thiệu sản phẩm, giải pháp tới các công ty Tư vấn thiết kế, Tư vấn dự án
Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng khách hàng cho Công ty: Nhà máy, Khu công nghiệp, Doanh nghiệp nhà nước
Tìm kiếm thông tin, liên hệ làm việc với các tổng thầu xây dựng, tổng thầu cơ điện, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các công ty cùng ngành nghề
Tham khảo các báo giá gửi khách hàng -> điện thoại, gặp gỡ khách hàng -> chăm sóc để nhận được đơn đặt hàng cho dự án.
Tư vấn, báo giá, đàm phán, theo dõi và xử lý đơn hàng trước và sau khi bán hàng cho các dự án mình phụ trách
Tìm hiểu và nắm bắt thị trường: dự án tiềm năng, nhu cầu, thị hiếu, giá cả, các đối thủ cạnh tranh, cập nhật thông tin thường xuyên, tham vấn Ban Giám đốc để tiếp cận dự án
Đọc hiểu yêu cầu báo giá sản phẩm của khách hàng
Tư vấn các tiêu chuẩn sản phẩm phù hợp, chào nhiều lựa chọn giá sản phẩm theo yêu cầu khách hàng
Theo dõi tiến độ báo giá và đặt đơn hàng, giao hàng từ khách hàng

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Điện - điện tử, Tự động hóa,......
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm kinh doanh trong các lĩnh vực liên quan: Cơ điện, Điện điện tử, điện nhẹ, xây dựng, phần mềm,....
Nắm được tiếng Anh sơ cấp - biết Tiếng Anh là ưu thế
Giao tiếp tốt

Tại Công ty CP Công Nghệ Futech Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-20 triệu/tháng + thưởng doanh số + thưởng Lễ, Tết
BHXH đầy đủ, du lịch 1 năm 1-2 lần, sinh nhật, ốm đau , hiếu hỉ,...
1 năm đầu không yêu cầu chỉ tiêu doanh số tuy nhiên nếu đạt doanh số sẽ được tính thưởng
Được làm việc với các doanh nghiệp, tổng thầu, chủ đầu tư trên cả nước, làm việc với các hãng sản xuất trong và ngoài nước
Được tìm hiểu sâu về các sản phẩm, hệ thống như: Video Phone, Smart Parking, Camera, Access Control, Âm thanh thông báo, Smart Loker,....
Doanh số tốt có cơ hội thu nhập cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công Nghệ Futech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Công Nghệ Futech

Công ty CP Công Nghệ Futech

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, toà nhà CT2, KĐT DreamTown, P. Tây Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

