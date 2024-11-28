Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2G Nguyễn Thành Ý, Phường ĐaKao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương Đến 30 Triệu

• Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng tiềm năng bao gồm hộ gia đình, doanh nghiệp, các nhà máy sản xuất công nghiệp.

• Giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, giải pháp và dịch vụ của công ty, giải thích các lợi ích khi lắp đặt điện mặt trời, chế độ bảo hành và chính sách bảo hành và bảo trì của công ty.

• Tư vấn cho khách hàng về lựa chọn công suất phù hợp với nhu cầu sử dụng, hướng dẫn khách hàng tính toán tiết kiệm, tính toán thời gian hoàn vốn.

• Giới thiệu cho khách hàng về các giải pháp tài chính như chương trình vay vốn, chương trình trả góp của công ty các định chế tài chánh hoặc các tổ chức có liên kết với công ty

• Hỗ trợ giấy tờ và các thủ tục liên quan đến việc lắp đặt và vay vốn hoặc trả góp.

• Lập báo giá và theo dõi đến khi chốt hợp đồng

• Lập hợp đồng trong đó đảm bảo sự thống nhất các điều khoản và mọi điều khoản đều được hiểu đầy đủ và rõ ràng.

• Quản lý mối liên hệ với khách hàng và đảm bảo khách hàng hài lòng với dịch vụ của công ty.

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/Nữ tuổi từ 21 đến 35.

• Yêu cầu kinh nghiệp 2 năm trong lĩnh vực Năng Lượng.

• Học vấn : Cao đẳng, Đại học không phân biệt ngành học

• Thái độ tốt, giao tiếp tốt, trung thực nhiệt tình và trách nhiệm.

• Yêu thích công việc kinh doanh, lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng mới.

• Cầu thị và có tinh thần học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng + hoa hồng + thưởng. (Tổng thu nhập up to 30tr+). Trong đó lương cứng giao động từ 7 - 10 triệu (thỏa thuận trực tiếp khi phỏng vấn)

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN) và chế độ phúc lợi theo quy định, quy chế công ty

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Có chính sách xét duyệt tăng lương, Thưởng theo quý, các ngày lễ, tết.

Được tham gia các khóa đào tạo, khóa học nâng cao kỹ năng, kiến thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA

