Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty Cổ phần Thiết Bị Công Nghiệp Hữu Hồng Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 157 - 159 Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tư vấn giải pháp công nghệ về các thiết bị điện Trung – Hạ thế công ty kinh doanh.

Demo thiết bị, trình bày phương án, giải pháp kỹ thuật, thiết kế hệ thống cho khách hàng.

Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của thiết bị, tìm hiểu tính năng sản phẩm để áp dụng vào hệ thống điện hiện có của khách hàng.

Chăm sóc, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện có, khách hàng tiềm năng.

Lập kế hoạch kinh doanh. Đảm bảo đạt doanh thu mục tiêu đề ra.

Thực hiện các nhiệm vụ công việc khác theo sự chỉ đạo của Cấp trên.

Chi tiết công việc trao đổi tại buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các ngành Điện – Điện kỹ thuật, Điện Công nghiệp, Hệ thống Điện, Điện – Điện tử.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn dự án liên quan đến các thiết bị điện thuộc dây trạm biến áp từ 6-35kV trở lên.

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ, bóc tách khối lượng, lập dự toán.

Chỉ tuyển NAM, Không nhận hồ sơ NỮ

Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp Tiếng Anh hoặc Tiếng Hoa.

Ưu tiên hiểu biết các tiêu chuẩn / quy định có liên quan đến thi công đường dây và trạm biến áp.

Khả năng giao tiếp tốt, thuyết phục khách hàng.

Tại Công ty Cổ phần Thiết Bị Công Nghiệp Hữu Hồng Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 20tr – 30tr ( thỏa thuận theo năng lực)

20tr – 30tr ( thỏa thuận theo năng lực)

Làm việc từ thứ 2- thứ 6 hàng tuần, nghỉ T7, CN

Xét tăng lương hàng năm

Thưởng hiệu quả cuối năm ( tối thiểu 2 tháng lương) + Thưởng T13

Được đào tạo nâng cao về chuyên môn

Cơ hội thăng tiến phát triển nghề nghiệp

Du lịch nghỉ dưỡng 1-2 năm/ lần trong và ngoài nước.

Chế độ chăm sóc sức khỏe cho CBNV

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật

Môi trường năng động, trẻ trung, đồng nghiệp thân thiện, cởi mở, thẳng thắn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thiết Bị Công Nghiệp Hữu Hồng Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin