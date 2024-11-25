Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH SX TM XD ĐIỆN BÍCH HẠNH làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: Số 25, Ngõ 43/19 Lưu Hữu Phước, P. Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng hiện có cũng như các KH mới.

- Giới thiệu, tư vấn, quảng bá sản phẩm Công ty.

- Trực tiếp đàm phán thực hiện thực hiện các thủ tục liên quan hợp đồng kinh tế.

- Giải quyết các vấn đề liên quan tới khách hàng.

- Chi tiết khi tham gia phỏng vấn.

- Có thể đi công tác.

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành: Kinh doanh, Thương mại, Điện công nghiệp, kỹ thuật điện...

- Kỹ năng Giao tiếp, thương lượng, đàm phán.

- Có kiến thức chuyên ngành điện là 1 lợi thế.

- Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên.

- Năng động, nhiệt tình, hòa đồng, trung thực.

- Nam/Nữ từ 25 tuổi trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH SX TM XD ĐIỆN BÍCH HẠNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.

- Chế độ Bảo hiểm 24h. Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ-BNN... theo quy định của pháp luật.

- Thưởng lễ tết, tháng 13.

- Mức hoa hồng thưởng theo doanh số cao, hấp dẫn.

- Thưởng theo hiệu quả công việc KPI.

- Chính sách du lịch và khám sức khỏe hàng năm.

- Được đánh giá năng lực và cơ hội thăng tiến trong công việc.

