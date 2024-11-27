Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Tại Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn sản phẩm và xây dựng giải pháp
Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, thuyết trình tính năng sản phẩm, mô tả giải pháp kỹ thuật.
Thực hiện khóa đào tạo và thuyết trình tại các sự kiện công nghệ tổ chức cho đối tác và khách hàng cuối
Thi các chứng chỉ chuyên môn theo yêu cầu kinh doanh.
Học hỏi và cập nhật kiến thức, xu hướng, sản phẩm và công nghệ mới.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT hoặc Điện tử Viễn thông
Công ty sẵn sàng đào tạo các bạn fresher nếu phù hợp
Nắm được các kiến thức: Hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ, sao lưu, các phần mềm quản trị hệ thống, hệ điều hành Windows Server, Linux/Unix.
Có kiến thức cơ bản về các giải pháp bảo mật hệ thống CNTT
Tiếng Anh giao tiếp, có thể trao đổi với đối tác nước ngoài, đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật.
Tại Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh, lương tháng 13 rõ ràng, thưởng theo hiệu quả công việc
Được hỗ trợ chi phí học tập và thi các khoá học/chứng chỉ cần thiết cho công việc
Các hoạt động phong trào, văn hóa đoàn thể đậm chất văn hóa FPT
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung và tôn trọng cá nhân
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật Lao động hiện hành
Chính sách phúc lợi toàn diện theo quy định của Công ty: Chế độ tham quan, nghỉ mát; Khám sức khỏe định kì hàng năm; Chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt (Bảo hiểm FPT Care)
Đặc biệt: chính sách hỗ trợ mua máy tính cá nhân dành riêng cho CBNV chính thức của Synnex FPT.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
