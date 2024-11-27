Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company

Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Tại Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn sản phẩm và xây dựng giải pháp
Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, thuyết trình tính năng sản phẩm, mô tả giải pháp kỹ thuật.
Thực hiện khóa đào tạo và thuyết trình tại các sự kiện công nghệ tổ chức cho đối tác và khách hàng cuối
Thi các chứng chỉ chuyên môn theo yêu cầu kinh doanh.
Học hỏi và cập nhật kiến thức, xu hướng, sản phẩm và công nghệ mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT hoặc Điện tử Viễn thông
Công ty sẵn sàng đào tạo các bạn fresher nếu phù hợp
Nắm được các kiến thức: Hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ, sao lưu, các phần mềm quản trị hệ thống, hệ điều hành Windows Server, Linux/Unix.
Có kiến thức cơ bản về các giải pháp bảo mật hệ thống CNTT
Tiếng Anh giao tiếp, có thể trao đổi với đối tác nước ngoài, đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật.

Tại Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, lương tháng 13 rõ ràng, thưởng theo hiệu quả công việc
Được hỗ trợ chi phí học tập và thi các khoá học/chứng chỉ cần thiết cho công việc
Các hoạt động phong trào, văn hóa đoàn thể đậm chất văn hóa FPT
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung và tôn trọng cá nhân
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật Lao động hiện hành
Chính sách phúc lợi toàn diện theo quy định của Công ty: Chế độ tham quan, nghỉ mát; Khám sức khỏe định kì hàng năm; Chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt (Bảo hiểm FPT Care)
Đặc biệt: chính sách hỗ trợ mua máy tính cá nhân dành riêng cho CBNV chính thức của Synnex FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company

Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà FPT Cầu Giấy, số 17 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ho-tro-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job257944
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 07/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HQ SING
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH HQ SING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD
CÔNG TY TNHH HQ SING
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ VPM
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ VPM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ VPM
Hạn nộp: 18/07/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đồ Hộp Việt Cường
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công Ty TNHH Đồ Hộp Việt Cường làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đồ Hộp Việt Cường
Hạn nộp: 16/05/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Suoi Tien Group
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Suoi Tien Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Suoi Tien Group
Hạn nộp: 10/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Kỹ Thuật Hạ Tầng - Pidi
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Kỹ Thuật Hạ Tầng - Pidi làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Kỹ Thuật Hạ Tầng - Pidi
Hạn nộp: 24/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NMS VIỆT NAM
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH NMS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NMS VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/04/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư COTRIHA
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty Cổ phần Đầu tư COTRIHA làm việc tại Hòa Bình thu nhập 18 - 30 USD
Công ty Cổ phần Đầu tư COTRIHA
Hạn nộp: 23/03/2025
Hòa Bình Yên Bái Điện Biên Đã hết hạn 18 - 30 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Karofi Holding
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Tập Đoàn Karofi Holding
Hạn nộp: 22/02/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Suoi Tien Group
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Suoi Tien Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD
Suoi Tien Group
Hạn nộp: 21/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Vạn Phúc
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Vạn Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Vạn Phúc
Hạn nộp: 09/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 40 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 56 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 101 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Torrecid Vietnam Co; Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Torrecid Vietnam Co; Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Torrecid Vietnam Co; Ltd
Hạn nộp: 18/10/2025
Đồng Nai Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM làm việc tại Quảng Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Hạn nộp: 17/10/2025
Quảng Bình Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HSBC Vietnam
Tuyển Cloud Engineer HSBC Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
HSBC Vietnam
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HQ SING
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH HQ SING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD
CÔNG TY TNHH HQ SING
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ VPM
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ VPM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ VPM
Hạn nộp: 18/07/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đồ Hộp Việt Cường
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công Ty TNHH Đồ Hộp Việt Cường làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đồ Hộp Việt Cường
Hạn nộp: 16/05/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Suoi Tien Group
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Suoi Tien Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Suoi Tien Group
Hạn nộp: 10/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Kỹ Thuật Hạ Tầng - Pidi
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Kỹ Thuật Hạ Tầng - Pidi làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Kỹ Thuật Hạ Tầng - Pidi
Hạn nộp: 24/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NMS VIỆT NAM
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH NMS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NMS VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/04/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư COTRIHA
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty Cổ phần Đầu tư COTRIHA làm việc tại Hòa Bình thu nhập 18 - 30 USD
Công ty Cổ phần Đầu tư COTRIHA
Hạn nộp: 23/03/2025
Hòa Bình Yên Bái Điện Biên Đã hết hạn 18 - 30 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Karofi Holding
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Tập Đoàn Karofi Holding
Hạn nộp: 22/02/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Suoi Tien Group
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Suoi Tien Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD
Suoi Tien Group
Hạn nộp: 21/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Vạn Phúc
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Vạn Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Vạn Phúc
Hạn nộp: 09/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông LS Electric Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu LS Electric Vietnam
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY DV&TM Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu CÔNG TY DV&TM Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam
Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM
16 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CHT LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu CHT LAB
Trên 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty CP Công nghệ và đầu tư Evertech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu Công ty CP Công nghệ và đầu tư Evertech Việt Nam
15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông MetaHaus làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận MetaHaus
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty TNHH sản xuất cơ điện và Thương Mại Phương Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty TNHH sản xuất cơ điện và Thương Mại Phương Linh
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty TNHH Kỹ Thuật NK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Kỹ Thuật NK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN MẠNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN MẠNG VIỆT NAM
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty CP Cơ Điện Hợp Nhất làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Cơ Điện Hợp Nhất
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty TNHH PNK
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HDP VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HDP VIỆT NAM
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP MULTIMEX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP MULTIMEX VIỆT NAM
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty Cổ phần Công nghệ Pavana làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Pavana
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH SX TM XD ĐIỆN BÍCH HẠNH làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SX TM XD ĐIỆN BÍCH HẠNH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty CP Công Nghệ Futech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty CP Công Nghệ Futech
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIMAX làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIMAX
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN PHƯỚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN PHƯỚC
7.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SPEED làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SPEED
7 - 35 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty TNHH Hicotech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Hicotech Việt Nam
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông LS Electric Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận LS Electric Vietnam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Vạn Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Vạn Phúc
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Tập Đoàn Karofi Holding
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm