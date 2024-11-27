Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn sản phẩm và xây dựng giải pháp

Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, thuyết trình tính năng sản phẩm, mô tả giải pháp kỹ thuật.

Thực hiện khóa đào tạo và thuyết trình tại các sự kiện công nghệ tổ chức cho đối tác và khách hàng cuối

Thi các chứng chỉ chuyên môn theo yêu cầu kinh doanh.

Học hỏi và cập nhật kiến thức, xu hướng, sản phẩm và công nghệ mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT hoặc Điện tử Viễn thông

Công ty sẵn sàng đào tạo các bạn fresher nếu phù hợp

Nắm được các kiến thức: Hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ, sao lưu, các phần mềm quản trị hệ thống, hệ điều hành Windows Server, Linux/Unix.

Có kiến thức cơ bản về các giải pháp bảo mật hệ thống CNTT

Tiếng Anh giao tiếp, có thể trao đổi với đối tác nước ngoài, đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật.

Tại Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, lương tháng 13 rõ ràng, thưởng theo hiệu quả công việc

Được hỗ trợ chi phí học tập và thi các khoá học/chứng chỉ cần thiết cho công việc

Các hoạt động phong trào, văn hóa đoàn thể đậm chất văn hóa FPT

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung và tôn trọng cá nhân

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật Lao động hiện hành

Chính sách phúc lợi toàn diện theo quy định của Công ty: Chế độ tham quan, nghỉ mát; Khám sức khỏe định kì hàng năm; Chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt (Bảo hiểm FPT Care)

Đặc biệt: chính sách hỗ trợ mua máy tính cá nhân dành riêng cho CBNV chính thức của Synnex FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin