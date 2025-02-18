Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công Ty TNHH Máy & Thiết Bị Kim Tiến Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Lập kế hoạch, phân công giám sát tiến độ triển khai của các thành viên trong phòng.

- Review hồ sơ thiết kế phần cứng, sơ đồ mạch nguyên lý, layout.

- Thực hiện, quản lý hướng dẫn thi công lắp đặt thiết bị điện cho các dự án và thiết bị.

- Tham gia triển khai các dự án kỹ thuật.

- Trực tiếp đề xuất mua hàng, kiểm tra và ký xác nhận phiếu yêu cầu xuất kho hàng hóa dự án, công cụ dụng cụ thi công.

- Phụ trách xử lý hệ thống điện, khảo sát công trình và đưa ra phương án thi công điện.

- Chịu trách nhiệm thi công lắp đặt công trình, trực tiếp chỉ đạo điều hành phân công công việc cho các thành viên trong phòng.

- Thiết kế lập trình hệ thống tự động hóa PLC, HMI, Biến tần, Servo, Sensor,...

- Kết hợp cùng kĩ sư cơ khí lên ý tưởng thiết kế máy, dây chuyền tự động hoá, giải pháp, lựa chọn thiết bị, tính toán giá thành.

- Chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng và tiến độ của giải pháp/ dự án cung cấp cho khách hàng, Thiết kế và giám sát về kỹ thuật các sản phẩm của công ty.

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty về công tác quản lý dự án, sử dụng nhân lực, vật tư thiết bị, công cụ dụng cụ hiệu quả nhất, Đề xuất và thực hiện các biện pháp nhằm tiết kiệm các chi phí.

- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật: Sửa chữa, bảo hành, bảo trì thiết bị.

- Phối hợp công tác với các bộ phận khác trong quá trình làm việc, chịu trách nhiệm về việc nghiệm thu, hoàn công, đánh giá chất lượng sản phẩm sau mỗi dự án.