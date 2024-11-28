Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty TNHH Hicotech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty TNHH Hicotech Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Công ty TNHH Hicotech Việt Nam

Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Tại Công ty TNHH Hicotech Việt Nam

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: LK 189 khu 27

- 28 Dương Nội, Phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Liên hệ, gặp gỡ khách hàng là các nhà máy sản xuất, các công ty FDI tại Việt Nam. Tư vấn và bán sản phẩm của công ty là hàng hóa thuộc ngành công nghiệp phụ trợ như Dầu mỡ bôi trơn, chất làm mát, chất truyền nhiệt, hóa chất và vật tư tiêu hao cho nhà máy...
Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới, thúc đẩy doanh số bán hàng trong khu vực được giao.
Tư vấn sau bán hàng , giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nam, tốt nghiệp Đại Học trở lên
Ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh - bán hàng
Biết ngoại ngữ là một điểm cộng
Năng động , nhiệt tình , có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
Có kỹ năng tiếp cận khách hàng và xây dựng mối quan hệ

Tại Công ty TNHH Hicotech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP: Mức lương thỏa thuận theo năng lực + Thưởng doanh số + Thưởng KPI (Thu nhập lên tới 25M/tháng)
Được đào tạo nâng cao về chuyên môn và kỹ năng dành cho công việc, cơ hội mở rộng kiến thức.
Hưởng các quyền lợi theo quy định của bộ luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN), và hưởng các đãi ngộ, phúc lợi xứng đáng (lương tháng 13, thưởng các dịp lễ Tết, sinh nhật; party, company trip, team building...).
Môi trường làm việc năng động, hòa đồng và chuyên nghiệp, đặc biệt khuyến khích phát triển năng lực bản thân, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hicotech Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Hicotech Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Liền kề 189, Khu 27-28, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

