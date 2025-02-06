Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông TTC Energy Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 24 Triệu

TTC Energy (thành viên của TTC Group) - đơn vị tổng thầu EPC các dự án điện mặt trời cần tuyển Chuyên viên Kỹ thuật điện.

Mô tả công việc:

- Tham gia tư vấn kỹ thuật, khảo sát các công trình điện năng lượng mặt trời (NLMT) mái nhà;

- Phụ trách thiết kế hoặc tham gia thiết kế phần điện của hệ thống điện NLMT mái nhà;

- Lập hồ sơ chào giá và theo dõi ký kết hợp đồng với khách hàng;

- Lập bản vẽ chi tiết, bốc tách khối lượng vật tư chi tiết và đề xuất mua sắm vật tư;

- Phụ trách nghiên cứu, thuyết minh, báo cáo về các giải pháp, công nghệ, thiết bị mới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

- Làm việc về kỹ thuật với nhà sản xuất, nhà phân phối thiết bị, đại lý, khách hàng của công ty.

- Báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định;

- Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của trưởng phòng;