Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông TTC Energy Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 24 Triệu

TTC Energy Joint Stock Company
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
TTC Energy Joint Stock Company

Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Tại TTC Energy Joint Stock Company

Mức lương
15 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương 15 - 24 Triệu

TTC Energy (thành viên của TTC Group) - đơn vị tổng thầu EPC các dự án điện mặt trời cần tuyển Chuyên viên Kỹ thuật điện.
TTC Energy
Chuyên viên Kỹ thuật điện.
Mô tả công việc:
- Tham gia tư vấn kỹ thuật, khảo sát các công trình điện năng lượng mặt trời (NLMT) mái nhà;
- Phụ trách thiết kế hoặc tham gia thiết kế phần điện của hệ thống điện NLMT mái nhà;
- Lập hồ sơ chào giá và theo dõi ký kết hợp đồng với khách hàng;
- Lập bản vẽ chi tiết, bốc tách khối lượng vật tư chi tiết và đề xuất mua sắm vật tư;
- Phụ trách nghiên cứu, thuyết minh, báo cáo về các giải pháp, công nghệ, thiết bị mới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
- Làm việc về kỹ thuật với nhà sản xuất, nhà phân phối thiết bị, đại lý, khách hàng của công ty.
- Báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định;
- Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của trưởng phòng;

Với Mức Lương 15 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu bắt buộc:
- Có trên 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Trình độ, kiến thức, năng lực chuyên môn:

Tại TTC Energy Joint Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TTC Energy Joint Stock Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TTC Energy Joint Stock Company

TTC Energy Joint Stock Company

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 253 Hoàng Văn Thụ - Phường 2 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

