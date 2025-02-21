Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Chenghui International Logistics Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Tại Chenghui International Logistics Company Limited
- Hồ Chí Minh: 05 Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mô Tả Công Việc Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Với Mức Lương 13 - 20 Triệu
• Chuẩn bị các thủ tục cần thiết cho hoạt động xuất nhập khẩu (hợp đồng, hóa đơn, vận
đơn, xin cấp C/O, xin đăng ký chất lượng sản phẩm, khai báo hóa chất, hun trùng, …)
• Kiểm tra HS code hàng hóa. Kiểm tra chính sách nhập khẩu của hàng hóa
• Chịu trách nhiệm cho tất cả các quy trình xuất nhập khẩu, như lập hồ sơ hải quan, sắp
xếp lịch xếp dỡ container
• Chuẩn bị chứng từ BCQT cho các loại hình GC, SXXK cho nhiều mặt hàng ( linh kiện điện
tử, xơ lanh ...)
Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ưu tiên các bạn tốt nghiệp thuộc khối ngành xnk, quốc tế, tiếng Anh hoặc tiếng Trung tốt
• Siêng năng, nhanh nhẹn, cần cù và ham học hỏi
• Mức lương: 13-20 triệu
• Bằng cấp chuyên môn: Trình độ cao đẳng trở lên
• Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
THỜI GIAN LÀM VIỆC :
Tại Chenghui International Logistics Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chenghui International Logistics Company Limited
