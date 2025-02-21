Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Chenghui International Logistics Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Chenghui International Logistics Company Limited
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Quản lý trạm giao nhận/bưu cục

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Tại Chenghui International Logistics Company Limited

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 05 Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Mô Tả Công Việc Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

• Chuẩn bị các thủ tục cần thiết cho hoạt động xuất nhập khẩu (hợp đồng, hóa đơn, vận
đơn, xin cấp C/O, xin đăng ký chất lượng sản phẩm, khai báo hóa chất, hun trùng, …)
• Kiểm tra HS code hàng hóa. Kiểm tra chính sách nhập khẩu của hàng hóa
• Chịu trách nhiệm cho tất cả các quy trình xuất nhập khẩu, như lập hồ sơ hải quan, sắp
xếp lịch xếp dỡ container
• Chuẩn bị chứng từ BCQT cho các loại hình GC, SXXK cho nhiều mặt hàng ( linh kiện điện
tử, xơ lanh ...)

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Yêu cầu kinh nghiệp từ 1 năm trở lên
• Ưu tiên các bạn tốt nghiệp thuộc khối ngành xnk, quốc tế, tiếng Anh hoặc tiếng Trung tốt
• Siêng năng, nhanh nhẹn, cần cù và ham học hỏi
• Mức lương: 13-20 triệu
• Bằng cấp chuyên môn: Trình độ cao đẳng trở lên
• Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
THỜI GIAN LÀM VIỆC :

Tại Chenghui International Logistics Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chenghui International Logistics Company Limited

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 05 Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

