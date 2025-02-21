Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Chenghui International Logistics Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 05 Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Mô Tả Công Việc Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

• Chuẩn bị các thủ tục cần thiết cho hoạt động xuất nhập khẩu (hợp đồng, hóa đơn, vận

đơn, xin cấp C/O, xin đăng ký chất lượng sản phẩm, khai báo hóa chất, hun trùng, …)

• Kiểm tra HS code hàng hóa. Kiểm tra chính sách nhập khẩu của hàng hóa

• Chịu trách nhiệm cho tất cả các quy trình xuất nhập khẩu, như lập hồ sơ hải quan, sắp

xếp lịch xếp dỡ container

• Chuẩn bị chứng từ BCQT cho các loại hình GC, SXXK cho nhiều mặt hàng ( linh kiện điện

tử, xơ lanh ...)

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Yêu cầu kinh nghiệp từ 1 năm trở lên

• Ưu tiên các bạn tốt nghiệp thuộc khối ngành xnk, quốc tế, tiếng Anh hoặc tiếng Trung tốt

• Siêng năng, nhanh nhẹn, cần cù và ham học hỏi

• Mức lương: 13-20 triệu

• Bằng cấp chuyên môn: Trình độ cao đẳng trở lên

• Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

THỜI GIAN LÀM VIỆC :

Tại Chenghui International Logistics Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chenghui International Logistics Company Limited

