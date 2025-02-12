Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công ty JUST IN TIME JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty JUST IN TIME JSC
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công ty JUST IN TIME JSC

Quản lý trạm giao nhận/bưu cục

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Tại Công ty JUST IN TIME JSC

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 06, 05 Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

1/ Mô tả công việc trợ lý Trưởng phòng tư vấn thủ tục Hải Quan (Assistant Mananger).
• Hỗ trợ thủ tục hải quan: Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu theo yêu cầu của cơ quan hải quan.
• Tư vấn về quy định hải quan: Cung cấp thông tin và hỗ trợ đội ngũ nhân viên và khách hàng về các quy định hải quan, chính sách thuế, miễn thuế, và các yêu cầu liên quan.
• Kiểm tra và xác minh hồ sơ: Kiểm tra các giấy tờ, chứng từ xuất nhập khẩu và đảm bảo tính hợp lệ, đầy đủ của các chứng từ hải quan trước khi nộp cho cơ quan hải quan.
• Phối hợp với đối tác: Làm việc với các đối tác vận chuyển, kho bãi, và các cơ quan nhà nước để đảm bảo thông quan hàng hóa kịp thời.
• Phối hợp với khách hàng: Tư vấn và hướng dẫn khách hàng về các thủ tục hải quan.
• Cập nhật quy định mới: Theo dõi và cập nhật các thay đổi về quy định, thủ tục hải quan và thuế liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.
• Lưu trữ hồ sơ: Quản lý và lưu trữ các hồ sơ liên quan đến công tác hải quan một cách khoa học, dễ dàng tra cứu.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Số lượng: 01 nhân sự

Tại Công ty JUST IN TIME JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty JUST IN TIME JSC

Liên Hệ Công Ty

Công ty JUST IN TIME JSC

Công ty JUST IN TIME JSC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lầu 06, 05 Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh.

