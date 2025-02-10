Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục CÔNG TY TNHH PAM CARGO INTERNATIONAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc

- Nhận chứng từ của khách hàng

- Kiểm tra hồ sơ

- Làm lại chứng từ nếu cần

- Tư vấn & kiểm tra mã hs code hàng hóa để nộp thuế

- Hỗ trợ khách hàng đăng ký mua chữ ký số (token) để khai hải quan

- Hỗ trợ khách hàng đăng ký account hải quan cho token lần đầu khai hải quan

- Khai hải quan cho hàng xuất, nhập, XNK tại chổ, hàng tạm nhập tái xuất…

- Gửi tờ khai hải quan để thông báo tiền thuế cho khách hàng tiến hành nộp thuế

- Theo dõi & thông báo khách hàng thời gian giao hàng

- Tiến hành thông quan tờ khai hải quan khi đã hoàn thành thủ tục hải quan tại sân bay, cảng gửi cho khách hàng nộp hồ sơ cho ngân hàng

- Tập hợp hóa đơn + tờ khai gốc để giao nhận đem trả khách hàng & thu tiền

- Làm công nợ gửi cho khách hàng