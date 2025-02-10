Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục CÔNG TY TNHH PAM CARGO INTERNATIONAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Tại CÔNG TY TNHH PAM CARGO INTERNATIONAL
- Hồ Chí Minh: Phòng 402
- 403, lầu 4, tòa nhà Citilight, Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Mô Tả Công Việc
- Nhận chứng từ của khách hàng
- Kiểm tra hồ sơ
- Làm lại chứng từ nếu cần
- Tư vấn & kiểm tra mã hs code hàng hóa để nộp thuế
- Hỗ trợ khách hàng đăng ký mua chữ ký số (token) để khai hải quan
- Hỗ trợ khách hàng đăng ký account hải quan cho token lần đầu khai hải quan
- Khai hải quan cho hàng xuất, nhập, XNK tại chổ, hàng tạm nhập tái xuất…
- Gửi tờ khai hải quan để thông báo tiền thuế cho khách hàng tiến hành nộp thuế
- Theo dõi & thông báo khách hàng thời gian giao hàng
- Tiến hành thông quan tờ khai hải quan khi đã hoàn thành thủ tục hải quan tại sân bay, cảng gửi cho khách hàng nộp hồ sơ cho ngân hàng
- Tập hợp hóa đơn + tờ khai gốc để giao nhận đem trả khách hàng & thu tiền
- Làm công nợ gửi cho khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH PAM CARGO INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì
