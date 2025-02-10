Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục CÔNG TY TNHH PAM CARGO INTERNATIONAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH PAM CARGO INTERNATIONAL
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
CÔNG TY TNHH PAM CARGO INTERNATIONAL

Quản lý trạm giao nhận/bưu cục

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Tại CÔNG TY TNHH PAM CARGO INTERNATIONAL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phòng 402

- 403, lầu 4, tòa nhà Citilight, Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Mô Tả Công Việc Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc
- Nhận chứng từ của khách hàng
- Kiểm tra hồ sơ
- Làm lại chứng từ nếu cần
- Tư vấn & kiểm tra mã hs code hàng hóa để nộp thuế
- Hỗ trợ khách hàng đăng ký mua chữ ký số (token) để khai hải quan
- Hỗ trợ khách hàng đăng ký account hải quan cho token lần đầu khai hải quan
- Khai hải quan cho hàng xuất, nhập, XNK tại chổ, hàng tạm nhập tái xuất…
- Gửi tờ khai hải quan để thông báo tiền thuế cho khách hàng tiến hành nộp thuế
- Theo dõi & thông báo khách hàng thời gian giao hàng
- Tiến hành thông quan tờ khai hải quan khi đã hoàn thành thủ tục hải quan tại sân bay, cảng gửi cho khách hàng nộp hồ sơ cho ngân hàng
- Tập hợp hóa đơn + tờ khai gốc để giao nhận đem trả khách hàng & thu tiền
- Làm công nợ gửi cho khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc

Tại CÔNG TY TNHH PAM CARGO INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PAM CARGO INTERNATIONAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PAM CARGO INTERNATIONAL

CÔNG TY TNHH PAM CARGO INTERNATIONAL

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng 402-403, lầu 4, tòa nhà Citilight, Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

