Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Naigai Nitto Logistics Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Naigai Nitto Logistics Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Naigai Nitto Logistics Vietnam Co.,ltd
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
Naigai Nitto Logistics Vietnam Co.,ltd

Quản lý trạm giao nhận/bưu cục

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Tại Naigai Nitto Logistics Vietnam Co.,ltd

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Với Mức Lương Thỏa thuận

1.1 Thời gian làm việc: từ 8:00 đến 17:00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần
Địa điểm làm việc: tại văn phòng công ty ở phố Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
1.2 Chi tiết công việc:
- Cập nhật dữ liệu công việc hàng ngày;
- Tiếp nhận hồ sở từ khách hàng, kiểm tra, tư vấn và thống nhất với khách hàng bộ hồ sơ chuẩn cũng như phương án khai báo hải quan;
- Truyền tờ khai hải quan hàng nhập, hàng xuất;
- Phối hợp với các thành viên trong cùng bộ phận để làm thủ tục hải quan và các thủ tục cần thiết cho hàng hóa;
- Liên hệ với khách hàng, nhà cung cấp, bảo hiểm khi cần thiết;
- Làm list chi phí hàng tháng;
- Nhận, bàn giao và scan biên bản, lưu giữ chứng từ;
- Các công việc khác có liên quan;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Naigai Nitto Logistics Vietnam Co.,ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Naigai Nitto Logistics Vietnam Co.,ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Naigai Nitto Logistics Vietnam Co.,ltd

Naigai Nitto Logistics Vietnam Co.,ltd

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa Nhà South Pacific Building, 73, Lý Nam Đế, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-tram-giao-nhan-buu-cuc-thu-nhap-thuong-luong-tai-ha-noi-job323726
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Vnft Group
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty TNHH Vnft Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Vnft Group
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ken Logistics CO., LTD.
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Ken Logistics CO., LTD. làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 400 - 900 USD
Ken Logistics CO., LTD.
Hạn nộp: 23/07/2025
Bắc Ninh Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Npv Express & Logistics
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty TNHH Npv Express & Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Npv Express & Logistics
Hạn nộp: 02/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bee Logistics Corporation
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Bee Logistics Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 600 Triệu
Bee Logistics Corporation
Hạn nộp: 18/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 950 - 15 USD
Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam
Hạn nộp: 25/04/2025
Bắc Giang Đã hết hạn 950 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VNT Invest Group
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công ty Cổ phần VNT Invest Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần VNT Invest Group
Hạn nộp: 01/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AT Á Châu
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công ty TNHH AT Á Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty TNHH AT Á Châu
Hạn nộp: 04/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Integrate Logistics Company Limited
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Integrate Logistics Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Integrate Logistics Company Limited
Hạn nộp: 06/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 40 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 56 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 101 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Torrecid Vietnam Co; Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Torrecid Vietnam Co; Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Torrecid Vietnam Co; Ltd
Hạn nộp: 18/10/2025
Đồng Nai Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM làm việc tại Quảng Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Hạn nộp: 17/10/2025
Quảng Bình Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HSBC Vietnam
Tuyển Cloud Engineer HSBC Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
HSBC Vietnam
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Vnft Group
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty TNHH Vnft Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Vnft Group
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ken Logistics CO., LTD.
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Ken Logistics CO., LTD. làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 400 - 900 USD
Ken Logistics CO., LTD.
Hạn nộp: 23/07/2025
Bắc Ninh Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Npv Express & Logistics
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty TNHH Npv Express & Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Npv Express & Logistics
Hạn nộp: 02/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bee Logistics Corporation
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Bee Logistics Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 600 Triệu
Bee Logistics Corporation
Hạn nộp: 18/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 950 - 15 USD
Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam
Hạn nộp: 25/04/2025
Bắc Giang Đã hết hạn 950 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VNT Invest Group
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công ty Cổ phần VNT Invest Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần VNT Invest Group
Hạn nộp: 01/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AT Á Châu
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công ty TNHH AT Á Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty TNHH AT Á Châu
Hạn nộp: 04/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Integrate Logistics Company Limited
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Integrate Logistics Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Integrate Logistics Company Limited
Hạn nộp: 06/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS
Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục CÔNG TY TNHH BEST EXPRESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH BEST EXPRESS VIỆT NAM
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty Cổ Phần MG Logistics làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần MG Logistics
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty TNHH Nhà Máy Phacogen làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Nhà Máy Phacogen
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty TNHH Eusu Logistics Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Eusu Logistics Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục ITL FREIGHT MANAGEMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận ITL FREIGHT MANAGEMENT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,500 USD Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings
800 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty TNHH Anh Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Anh Khoa
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Kto Logistics CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD Kto Logistics CO., LTD
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty Cổ Phần Thép Hòa Phát Dung Quất làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 USD Công Ty Cổ Phần Thép Hòa Phát Dung Quất
500 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Naigai Nitto Logistics Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Naigai Nitto Logistics Vietnam Co.,ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công ty TNHH AT Á Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty TNHH AT Á Châu
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty Cổ Phần Thép Hòa Phát Dung Quất làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 USD Công Ty Cổ Phần Thép Hòa Phát Dung Quất
500 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công ty TNHH AT Á Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty TNHH AT Á Châu
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công ty Cổ phần VNT Invest Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ phần VNT Invest Group
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Bee Logistics Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 600 Triệu Bee Logistics Corporation
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty TNHH Vnft Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty TNHH Vnft Group
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm