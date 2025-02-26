Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Naigai Nitto Logistics Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Tại Naigai Nitto Logistics Vietnam Co.,ltd
- Hà Nội: Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Với Mức Lương Thỏa thuận
1.1 Thời gian làm việc: từ 8:00 đến 17:00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần
Địa điểm làm việc: tại văn phòng công ty ở phố Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
1.2 Chi tiết công việc:
- Cập nhật dữ liệu công việc hàng ngày;
- Tiếp nhận hồ sở từ khách hàng, kiểm tra, tư vấn và thống nhất với khách hàng bộ hồ sơ chuẩn cũng như phương án khai báo hải quan;
- Truyền tờ khai hải quan hàng nhập, hàng xuất;
- Phối hợp với các thành viên trong cùng bộ phận để làm thủ tục hải quan và các thủ tục cần thiết cho hàng hóa;
- Liên hệ với khách hàng, nhà cung cấp, bảo hiểm khi cần thiết;
- Làm list chi phí hàng tháng;
- Nhận, bàn giao và scan biên bản, lưu giữ chứng từ;
- Các công việc khác có liên quan;
