Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Naigai Nitto Logistics Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1.1 Thời gian làm việc: từ 8:00 đến 17:00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần

Địa điểm làm việc: tại văn phòng công ty ở phố Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

1.2 Chi tiết công việc:

- Cập nhật dữ liệu công việc hàng ngày;

- Tiếp nhận hồ sở từ khách hàng, kiểm tra, tư vấn và thống nhất với khách hàng bộ hồ sơ chuẩn cũng như phương án khai báo hải quan;

- Truyền tờ khai hải quan hàng nhập, hàng xuất;

- Phối hợp với các thành viên trong cùng bộ phận để làm thủ tục hải quan và các thủ tục cần thiết cho hàng hóa;

- Liên hệ với khách hàng, nhà cung cấp, bảo hiểm khi cần thiết;

- Làm list chi phí hàng tháng;

- Nhận, bàn giao và scan biên bản, lưu giữ chứng từ;

- Các công việc khác có liên quan;