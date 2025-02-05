Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

- Tư vấn thủ tục xuất nhập khẩu cho khách hàng.

- Có kinh nghiệm và biết khai tờ khai các loại hình nhập khẩu, khai báo hải quan, sử dụng thành thạo phần mềm khai báo hải quan điện tử E-CUS, VNACCS…;

- Thực hiện kiểm tra chứng từ hàng nhập và tiến hành khai hải quan các loại hình;

- Trực tiếp xác nhận tên hàng/Hs code/ Sử dụng phần mêm khai quan hai báo tờ khai xuất nhập/ trực tiếp thông quan lô hàng.

- Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ xin cấp C/O, xin giấy phép Xuất/ nhập khẩu đối với hàng Xuất/ nhập khẩu có điều kiện.

- Tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu, hồ sơ hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu với số lượng thực tế tại cửa khẩu trong quá trình làm hồ sơ thông quan hàng hóa;

- Làm việc với các cơ quan quản lý nhập khẩu nhà nước tại cửa khẩu nhập/xuất, ICD, chịu trách nhiệm về phần TTHQ trong quy trình xử lý lô hàng đảm bảo kịp tiến độ;

- Phối hợp với các bộ phận khác trong cơ quan để handle lô hàng

- Báo cáo thường xuyên tình hình thực hiện công việc cho cán bộ quản lý trực tiếp hoặc gián tiếp.

- Cập nhật thông tin về tiến độ của các lô hàng xuất/nhập khẩu cho khách hàng, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình làm thủ tục hải quan.

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan để đảm bảo đúng tiến độ giao hàng cũng như nhận hàng;

- Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp và yêu cầu của cấp trên trực tiếp