Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Kto Logistics CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Tại Kto Logistics CO., LTD
- Hà Nội: Tầng 9, số nhà 02 ngõ 230 Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
Mô Tả Công Việc Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Với Mức Lương 500 - 1,000 USD
1. Vận hành
- Nghiên cứu, hướng dẫn tư vấn thủ tục nghiệp vụ, mở tờ khai thông quan
- Lựa chọn giải pháp thực hiện tối ưu về thời gian/chi phí/yêu cầu cho mỗi lô hàng
- Theo dõi tiến trình và cập nhật tình trạng hàng hóa từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.
- Đánh giá được rủi ro của các đơn hàng đặc biệt để giám sát kỹ hơn.
- Báo cáo các vấn đề phát sinh, vướng mắc của khách hàng và đưa ra giải pháp giải quyết các vấn đề cho khách hàng.
- Chuẩn bị bộ chứng từ hoàn thiện cho lô hàng xuất nhập khẩu theo đúng luật,quy định : thuế suất, HS Code, thủ tục chuyên ngành.
- Phối hợp với đơn vị vận chuyển,kho bãi để sắp xếp việc giao hàng đúng tiến độ và yêu cầu.
- Dự báo các tình trạng bất thường về tải vận chuyển, tình trạng cảng để có giải pháp chủ động.
- Cập nhật các thay đổi về quy trình, yêu cầu mới từ hãng vận chuyển,cảng vụ, các cơ quan liên quan...
2. Quy trình
- Đề xuất xây dựng quy trình làm việc trong bộ phận ngắn gọn và hiệu quả.
- Đề xuất xây dựng quy trình phối hợp giữa bộ phận và các phòng ban liên quan.
- Hoàn thiện các SOP, SI chuẩn mực theo từng khách hàng,nhà cung cấp.
3. Hướng dẫn và đào tạo
- Hướng dẫn quy trình thực hiện việc vận hành cho nhân viên.
Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Kto Logistics CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kto Logistics CO., LTD
