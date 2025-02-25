Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Bee Logistics Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Bee Logistics Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Bee Logistics Corporation
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/02/2025
Bee Logistics Corporation

Quản lý trạm giao nhận/bưu cục

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Tại Bee Logistics Corporation

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 253 Hoàng Văn Thụ, P.2, Q. Tân Bình, HCM

Mô Tả Công Việc Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Với Mức Lương Thỏa thuận

CÔNG VIỆC
1. Kiểm tra chính sách, soạn các chứng từ và thực hiện các thủ tục thông quan hàng hóa XNK
• Tiếp nhận thông tin khai quan từ Sales/ khách hàng, mở file BL nhập đủ thông tin file; Lập bộ hồ sơ thông quan;
• Kiểm tra chính sách XNK liên quan đến lô hàng, truyền tờ khai;
• Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc giao nhận, thông quan theo yêu cầu cùa khách hàng, và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có);
• Đăng ký các loại giấy phép chuyên ngành theo quy định; Chứng nhận xuất xứ hàng hóa khi có yêu cầu;
• Phối hợp các bộ phận liên quan thực hiện các nghiệp vụ thông quan, giao nhận hàng hóa;
• Theo dõi và cập nhật tiến độ thực hiện dịch vụ đến khách hàng/ sales;
• Theo dõi hóa đơn chứng từ chi hộ.
2. Thực hiện và tư vấn các nghiệp vụ liên quan XNK
• Kiểm tra chính sách, quy định liên quan XNK;
• Tư vấn nghiệp vụ XNK cho sales, khách hàng;
• Tư vấn cho khách hàng các giải pháp giao nhận, thông quan tiết kiệm, an toàn, thuận tiện, đảm bảo tuân thủ pháp luật.
3. Thực hiện các công việc khác do quản lý giao
• Gửi báo cáo hoạt động hàng tuần, hàng tháng cho Trưởng nhóm, Giám sát, Trưởng phòng;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Bee Logistics Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bee Logistics Corporation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bee Logistics Corporation

Bee Logistics Corporation

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

