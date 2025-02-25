Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Bee Logistics Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG VIỆC

1. Kiểm tra chính sách, soạn các chứng từ và thực hiện các thủ tục thông quan hàng hóa XNK

• Tiếp nhận thông tin khai quan từ Sales/ khách hàng, mở file BL nhập đủ thông tin file; Lập bộ hồ sơ thông quan;

• Kiểm tra chính sách XNK liên quan đến lô hàng, truyền tờ khai;

• Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc giao nhận, thông quan theo yêu cầu cùa khách hàng, và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có);

• Đăng ký các loại giấy phép chuyên ngành theo quy định; Chứng nhận xuất xứ hàng hóa khi có yêu cầu;

• Phối hợp các bộ phận liên quan thực hiện các nghiệp vụ thông quan, giao nhận hàng hóa;

• Theo dõi và cập nhật tiến độ thực hiện dịch vụ đến khách hàng/ sales;

• Theo dõi hóa đơn chứng từ chi hộ.

2. Thực hiện và tư vấn các nghiệp vụ liên quan XNK

• Kiểm tra chính sách, quy định liên quan XNK;

• Tư vấn nghiệp vụ XNK cho sales, khách hàng;

• Tư vấn cho khách hàng các giải pháp giao nhận, thông quan tiết kiệm, an toàn, thuận tiện, đảm bảo tuân thủ pháp luật.

3. Thực hiện các công việc khác do quản lý giao

• Gửi báo cáo hoạt động hàng tuần, hàng tháng cho Trưởng nhóm, Giám sát, Trưởng phòng;