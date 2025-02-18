Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty TNHH Anh Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Tại Công Ty TNHH Anh Khoa
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- , Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Làm việc giờ hành chính. có đơn hàng trong nội thành Hà Nội sẽ đi chuyển.
Sử dụng các phương tiện: xe máy, ô tô, xăng xe của công ty.
Giao nhận hàng hóa cho khách tại cửa hàng, nhà xe.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có bằng lái xe máy.
Có sức khỏe tốt, nhiệt tình, năng động.
Có định hướng gắn bó lâu dài với công ty.
Có sức khỏe tốt, nhiệt tình, năng động.
Có định hướng gắn bó lâu dài với công ty.
Tại Công Ty TNHH Anh Khoa Thì Được Hưởng Những Gì
Tháng nghỉ 04 ngày tùy chọn.
Được nghỉ và thưởng lễ tết theo quy định của Nhà nước.
Được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hàng năm của công ty.
Được đóng bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của Nhà nước.
Được làm việc ổn định, có điều kiện phát triển, thăng tiến sang các vị trí khác của công ty.
Nhiều quyền lợi khác
Được nghỉ và thưởng lễ tết theo quy định của Nhà nước.
Được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hàng năm của công ty.
Được đóng bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của Nhà nước.
Được làm việc ổn định, có điều kiện phát triển, thăng tiến sang các vị trí khác của công ty.
Nhiều quyền lợi khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Anh Khoa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI