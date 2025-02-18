Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty TNHH Anh Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - , Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Quản lý trạm giao nhận/bưu cục

Làm việc giờ hành chính. có đơn hàng trong nội thành Hà Nội sẽ đi chuyển.

Sử dụng các phương tiện: xe máy, ô tô, xăng xe của công ty.

Giao nhận hàng hóa cho khách tại cửa hàng, nhà xe.

Yêu Cầu Công Việc

Có bằng lái xe máy.

Có sức khỏe tốt, nhiệt tình, năng động.

Có định hướng gắn bó lâu dài với công ty.

Quyền Lợi Được Hưởng

Tháng nghỉ 04 ngày tùy chọn.

Được nghỉ và thưởng lễ tết theo quy định của Nhà nước.

Được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hàng năm của công ty.

Được đóng bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của Nhà nước.

Được làm việc ổn định, có điều kiện phát triển, thăng tiến sang các vị trí khác của công ty.

Nhiều quyền lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển

