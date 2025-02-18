Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty TNHH Anh Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Anh Khoa
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Quản lý trạm giao nhận/bưu cục

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- , Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Làm việc giờ hành chính. có đơn hàng trong nội thành Hà Nội sẽ đi chuyển.
Sử dụng các phương tiện: xe máy, ô tô, xăng xe của công ty.
Giao nhận hàng hóa cho khách tại cửa hàng, nhà xe.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng lái xe máy.
Có sức khỏe tốt, nhiệt tình, năng động.
Có định hướng gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công Ty TNHH Anh Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

Tháng nghỉ 04 ngày tùy chọn.
Được nghỉ và thưởng lễ tết theo quy định của Nhà nước.
Được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hàng năm của công ty.
Được đóng bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của Nhà nước.
Được làm việc ổn định, có điều kiện phát triển, thăng tiến sang các vị trí khác của công ty.
Nhiều quyền lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Anh Khoa

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Anh Khoa

Công Ty TNHH Anh Khoa

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 335A, đường Lý Thường Kiệt, khóm 9, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam

