Công việc GAME DÍIGNER

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 38 kết quả / Từ khoá "Game Design"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc GAME DÍIGNER

-

Có 38 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT
Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame
Tuyển Game Design Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame
Hạn nộp: 03/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm BBOLD JSC
Tuyển Game Design BBOLD JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
BBOLD JSC
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE
Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI WIINVENT
Tuyển Game Design CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI WIINVENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI WIINVENT
Hạn nộp: 28/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH
Tuyển Game Design CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH
Hạn nộp: 20/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Volio Việt Nam
Tuyển Game Design Công ty TNHH Volio Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty TNHH Volio Việt Nam
Hạn nộp: 16/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Miracle Labs
Tuyển Game Design Công ty Cổ phần Miracle Labs làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Miracle Labs
Hạn nộp: 13/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME
Tuyển Game Design CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL
Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Volio Việt Nam
Tuyển Game Design Công ty TNHH Volio Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty TNHH Volio Việt Nam
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CROW GAMING
Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN CROW GAMING làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CROW GAMING
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME
Tuyển Game Design CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME
Hạn nộp: 27/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Game Design Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1,500 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 22/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Fountain Head Co Ltd.,
Tuyển Game Design Fountain Head Co Ltd., làm việc tại Quốc tế thu nhập 1,400 - 2,200 USD
Fountain Head Co Ltd.,
Hạn nộp: 20/03/2025
Quốc tế Đã hết hạn 1,400 - 2,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI GIÁO DỤC VIỆT
Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI GIÁO DỤC VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,200 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI GIÁO DỤC VIỆT
Hạn nộp: 14/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1,200 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI GIÁO DỤC VIỆT
Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI GIÁO DỤC VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI GIÁO DỤC VIỆT
Hạn nộp: 05/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam
Tuyển Game Design Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam
Hạn nộp: 22/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty Cổ phần ĐT phát triển Giáo dục VTCE tại Đà Nẵng
Tuyển Game Design Chi nhánh Công ty Cổ phần ĐT phát triển Giáo dục VTCE tại Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 18 - 22 Triệu
Chi nhánh Công ty Cổ phần ĐT phát triển Giáo dục VTCE tại Đà Nẵng
Hạn nộp: 28/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO
Tuyển Game Design CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE
Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE
Hạn nộp: 31/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM
Tuyển Game Design CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu
CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Game Design SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
SonatGame Studio
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Skynet Việt Nam
Tuyển Game Design Công ty Cổ phần Skynet Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Skynet Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Truyền Thông MVP Agency
Tuyển Game Design Công ty TNHH Truyền Thông MVP Agency làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Truyền Thông MVP Agency
Hạn nộp: 31/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM AMAMOB
Tuyển Game Design CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM AMAMOB làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM AMAMOB
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Grep Game
Tuyển Game Design Grep Game làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Grep Game
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Hạn nộp: 01/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1,000 USD Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần EZ Technology
Tuyển Game Design Công ty Cổ phần EZ Technology làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần EZ Technology
Hạn nộp: 11/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI GIÁO DỤC VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI GIÁO DỤC VIỆT
500 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI GIÁO DỤC VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,200 USD CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI GIÁO DỤC VIỆT
500 - 1,200 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Design Fountain Head Co Ltd., làm việc tại Quốc tế thu nhập 1,400 - 2,200 USD Fountain Head Co Ltd.,
1,400 - 2,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Game Design Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1,500 USD Navigos Search
Tới 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Game Design CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN CROW GAMING làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CROW GAMING
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Design Công ty TNHH Volio Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty TNHH Volio Việt Nam
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Game Design CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Design Công ty Cổ phần Miracle Labs làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Miracle Labs
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Game Design Công ty TNHH Volio Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH Volio Việt Nam
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Game Design CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
1 - 3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Game Design CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI WIINVENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI WIINVENT
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Design BBOLD JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu BBOLD JSC
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Design Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame
4 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Tuyển dụng Game Designer thu hút lượng lớn người lao động khi ngành công nghiệp game đang không ngừng phát triển. Với mức lương hấp dẫn dao động từ 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, đây là công việc tiềm năng trong những năm tới.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm Game Designer

Game Designer chịu trách nhiệm tham gia trực tiếp vào quá trình thiết kế game, tạo ra các quy tắc, khái niệm và cách thức hoạt động của game.Với sự phát triển không ngừng của ngành công nghiệp game, nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực Game Design ngày càng gia tăng mạnh mẽ. Các công ty sản xuất game từ nhỏ đến lớn đều cần đến đội ngũ Game Designer để phát triển ý tưởng, xây dựng cốt truyện, thiết kế nhân vật.

Đặc biệt, trong thời đại công nghệ 4.0, các xu hướng như thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) và trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạo ra nhu cầu tuyển dụng Game Designer lớn với gần một nghìn tin tuyển dụng mỗi năm. Tuyển dụng Game Designer có cơ hội thăng tiến trong ngành Game Design rất đa dạng. Bắt đầu từ vị trí junior, ứng viên có thể thăng tiến lên các vị trí cao hơn như senior, lead Game Designer….

Game Designer đóng vai trò chính trong các dự án thiết kế game
Game Designer đóng vai trò chính trong các dự án thiết kế game

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Game Designer

Theo như Job3s tìm hiểu, Tuyển dụng Game Designer có mức lương dao động từ 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Dưới đây là chi tiết mức lương của từng vị trí việc làm Game Designer:

Mức lương theo vị trí công việc:

Vị trí công việc Mức lương dao động (VNĐ/tháng)
Thực tập sinh game designer 3.000.000 - 7.000.000
UI/UX Game Designer 10.000.000 - 15.000.000
Game designer Specialist 12.000.000 - 20.000.000
2D/3D Graphic Game Designer 12.000.000 - 25.000.000
Viết kịch bản game 15.000.000 - 30.000.000
Quản lý dự án Game Designer 20.000.000 - 35.000.000
Giám đốc dự án Game Designer 30.000.000 - 60.000.000

3. Mô tả công việc cho việc làm Game Designer

Tuyển dụng Game Designer không chỉ đơn thuần là người tạo ra trò chơi mà còn đặt nền móng cho toàn bộ trải nghiệm của người chơi. Công việc bao gồm:

  • Lập kế hoạch và thiết kế trò chơi

Việc làm thiết kế không chỉ dừng lại ở việc đưa ra ý tưởng, mà còn là việc xây dựng một kế hoạch chi tiết, giúp ý tưởng đó trở nên khả thi. Game Designer tuyển dụng phải tạo ra một câu chuyện logic, hấp dẫn, đồng thời phù hợp với cơ chế chơi. Xây dựng các hệ thống và cơ chế chơi như cách điều khiển nhân vật, các quy tắc chiến thắng, phần thưởng và thử thách.

  • Tạo dựng tài liệu thiết kế

Tuyển dụng Game Designer sẽ lên một bản kế hoạch chi tiết giúp đội ngũ phát triển hiểu rõ từng khía cạnh của trò chơi. Tài liệu đó bao gồm giới thiệu ý tưởng, mục tiêu và tầm nhìn của trò chơi. Ngoài ra còn có cách vận hành các hệ thống trong trò chơi, từ giao diện người dùng (UI), hệ thống điểm số, đến cách xử lý âm thanh và đồ họa.

  • Phối hợp với các bộ phận khác: (ví dụ: phối hợp với lập trình viên, Tham gia vào quá trình phát triển và thử nghiệm trò chơi)

Game Designer cần truyền tải ý tưởng và các cơ chế chơi tới đội ngũ lập trình, đồng thời hỗ trợ họ hiểu rõ mục tiêu thiết kế. Ứng viên cũng phải giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình lập trình, đảm bảo ý tưởng ban đầu được triển khai đúng cách. Từ nhân vật, bối cảnh đến hiệu ứng hình ảnh, tất cả đều cần sự hợp tác giữa Game Designer và đội ngũ nghệ sĩ để đảm bảo tính thẩm mỹ và phù hợp với trải nghiệm người chơi.

4. Tổng hợp vị trí công việc của việc làm Game Designer

Ngành công nghiệp game không ngừng phát triển, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho những ai đam mê sáng tạo và thiết kế trò chơi. Dưới đây là tổng hợp vị trí công việc của việc làm Game Designer:

4.1. Thực tập sinh Game Designer

Thực tập sinh Game Designer tham gia phát triển các dự án game mobile 2D. Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thiện và tối ưu game. Ngoài ra, thực tập sinh đóng góp ý tưởng cải tiến sản phẩm hiện có và cho các game trong tương lai.

Sự phát triển của ngành công nghiệp game đem lại nhiều cơ hội việc làm cho tuyển dụng Game Designer
Sự phát triển của ngành công nghiệp game đem lại nhiều cơ hội việc làm cho tuyển dụng Game Designer

4.2. Game Designer Specialist

Đây là vị trí chuyên viên, tập trung vào một hoặc nhiều lĩnh vực cụ thể trong quá trình thiết kế game như thiết kế gameplay, cốt truyện, hoặc level design. Game Designer Specialist có nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và chi tiết trong mảng mà họ phụ trách, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm người chơi.

4.3. UI/UX Game Designer

UI/UX Game Designer chịu trách nhiệm:

  • Thiết kế và xây dựng giao diện (UI) cho sản phẩm game.
  • Nghiên cứu trải nghiệm người dùng (UX) thiết kế flow mang lại cho người dùng trải nghiệm tốt nhất.
  • Thiết kế các giao diện người chơi cho sản phẩm.
  • Tạo art style thống nhất cho mọi giao diện của game (menu, pop-ups, HUD, button...) theo định hướng của dự án.
  • Hỗ trợ việc thiết kế UI và xây dựng bố cục định hướng người chơi. Tham gia vào toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm cùng GD và PM để tạo ra thiết kế phù hợp nhất với chức năng game và người chơi.
  • Hoàn thiện asset chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu về thời gian và định dạng của dự án.
  • Sắp xếp và quản lý tất cả asset UI của game để phục vụ công việc, hỗ trợ các bộ phận khác của dự án.

4.4. Viết kịch bản game

Ứng viên khi ứng tuyển vị trí viết kịch bản game cần đảm nhận các công việc như:

  • Xây dựng kịch bản chi tiết và lên kế hoạch cho game.
  • Phân tích, thiết kế level và thực hiện cân bằng game.
  • Phối hợp cùng các artist và developer để phát triển tính năng, hoàn thiện sản phẩm game.
  • Đánh giá, phân tích chỉ số và đưa ra các phương án tối ưu nhằm đem lại trải nghiệm tốt nhất cho người chơi.

4.5. Quản lý dự án Game Designer

Ở vị trí này, người quản lý chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ nhóm thiết kế game, từ lập kế hoạch, theo dõi tiến độ cho đến xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển. Họ cần đảm bảo dự án diễn ra suôn sẻ và đạt được mục tiêu.

4.6. Giám đốc dự án Game Designer

Giám đốc dự án Game Designer chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định chiến lược liên quan đến dự án game. Giám đốc dự án không chỉ định hướng tầm nhìn tổng thể của trò chơi mà còn quản lý ngân sách, nguồn lực, và duy trì sự phối hợp giữa các bộ phận khác nhau.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm Game Designer

Ngành công nghiệp game tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu tuyển dụng Game Designer ngày càng tăng tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Mỗi khu vực đều có những đặc điểm riêng về nhu cầu tuyển dụng Game Designer:

5.1. Tuyển dụng việc làm Game Designer tại Hà Nội

Là trung tâm kinh tế và giáo dục lớn ở miền Bắc, Hà Nội tập trung nhiều công ty công nghệ và studio game hàng đầu, mang lại những cơ hội việc làm Hà Nội hấp dẫn. Các dự án lớn từ các công ty quốc tế và những công ty trong nước đang phát triển nhanh chóng, cần tuyển dụng Game Designer ở các cấp độ khác nhau, từ junior đến senior.

Sáng tạo là kỹ năng cần thiết của Game Designer
Sáng tạo là kỹ năng cần thiết của Game Designer

Nhu cầu tuyển Game Designer tại Hà Nội tăng cao với gần một nghìn tin tuyển dụng mỗi năm. Mức lương cho vị trí game designer tại Hà Nội dao động từ 20.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng tùy vào kinh nghiệm và vị trí ứng tuyển.

5.2. Tuyển dụng việc làm Game Designer tại Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam, tập trung nhiều công ty game lớn. Cùng với đó, thị trường tìm việc làm Hồ Chí Minh cũng là nơi có các sự kiện game quốc tế, các hội thảo và triển lãm ngành game lớn.

Sự phát triển của các trò chơi eSports, game mobile, và các dịch vụ game trực tuyến đã thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng cao với hơn một trăm tin tuyển dụng mỗi tháng. Mức lương tại đây cho việc làm Game Designer có thể lên tới 50.000.000 VNĐ/tháng, ngoài ra còn có thêm phúc lợi khác.

5.3. Tuyển dụng việc làm Game Designer tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là thành phố phát triển nhanh chóng ở miền Trung, thu hút ngày càng nhiều các công ty công nghệ và studio game. Các công ty game tại đây có nhu cầu tuyển dụng Game Designer cao với gần một trăm tin tuyển dụng mỗi tháng trên các trang tìm kiếm việc làm.

Đây là công việc đem lại mức thu nhập cao cho những người yêu thích công việc thiết kế. Mức lương dành cho Game Designer tại Đà Nẵng có thể tới 30.000.000 VNĐ/tháng.

6. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm Game Designer

Mỗi khu vực có nhu cầu và yêu cầu tuyển dụng Game Designer khác nhau. Dưới đây là các kỹ năng cơ bản mà các nhà tuyển dụng thường đề ra với các ứng viên:

  • Kỹ năng về thiết kế trò chơi và lý thuyết game

Ứng viên khi tuyển dụng Game Designer cần có hiểu biết về các nguyên lý thiết kế trò chơi, từ các cơ chế game cơ bản đến việc xây dựng một trải nghiệm người chơi hấp dẫn. Kiến thức về lý thuyết game sẽ giúp ứng viên tạo ra các trò chơi thử thách và thú vị.

Game Designer tuyển dụng đem lại cơ hội việc làm lớn và tiềm năng phát triển cao
Game Designer tuyển dụng đem lại cơ hội việc làm lớn và tiềm năng phát triển cao
  • Kỹ năng lập trình cơ bản (Unity, Unreal engine)

Game Designer không nhất thiết phải là lập trình viên, nhưng cần có sự hiểu biết cơ bản về lập trình và các công cụ game như Unity và Unreal Engine là rất quan trọng. Các công cụ này giúp nhân viên game designer giao tiếp hiệu quả với lập trình viên và hiểu rõ hơn về khả năng thực thi các ý tưởng thiết kế trong trò chơi.

  • Kỹ năng sáng tạo và tư duy phản biện

Nhân viên Game Designer cần có khả năng sáng tạo để thiết kế game. Game Designer cần phải nghĩ ra những ý tưởng mới mẻ và sáng tạo, từ cách xây dựng nhân vật đến tạo dựng các cấp độ và thế giới trong game. Bên cạnh đó, tư duy phản biện giúp ứng viên phân tích và cải thiện thiết kế game, dựa trên phản hồi của người chơi và các bản thử nghiệm.

  • Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

Game Design là một công việc đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ với các bộ phận khác như lập trình viên, nghệ sĩ, và nhà sản xuất. Vì vậy, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc nhóm hiệu quả là yêu cầu cần thiết với ứng viên. Một Game Designer phải có khả năng trình bày ý tưởng rõ ràng, lắng nghe và tiếp thu phản hồi.

7. Những khó khăn trong việc làm game designer

Ngành việc làm Game Designer có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng có những thách thức mà nhân viên ngành này cần phải đặc biệt quan tâm như:

  • Áp lực về thời gian và yêu cầu chất lượng

Khi làm Game Designer, một trong những thử thách lớn nhất là phải làm việc dưới áp lực về thời gian. Mỗi trò chơi thường trải qua nhiều giai đoạn phát triển phức tạp, từ ý tưởng, thiết kế, lập trình đến thử nghiệm và hoàn thiện.

Trò chơi không chỉ phải mang lại trải nghiệm thú vị cho người chơi mà còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, đồ họa, âm thanh, và các tính năng mà người dùng kỳ vọng. Game Designer phải liên tục kiểm tra và điều chỉnh để đảm bảo trò chơi đạt được mức độ hoàn hảo nhất.

  • Thay đổi nhanh chóng của công nghệ và xu hướng

Ngành công nghiệp game phát triển rất nhanh và không ngừng thay đổi, đặc biệt là trong các công nghệ như AI, đồ họa 3D, và công cụ phát triển game. Các xu hướng game cũng thay đổi thường xuyên, từ phong cách thiết kế, thể loại game đến các nền tảng chơi game. Điều này đặt ra thách thức lớn cho Game Designer.

  • Đối mặt với các rủi ro trong quá trình phát triển

Quá trình phát triển game không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Game Designer thường xuyên phải đối mặt với các rủi ro, từ sự cố kỹ thuật đến thay đổi trong yêu cầu của khách hàng hoặc người chơi. Những lỗi trong quá trình phát triển game có thể xảy ra tại bất kỳ giai đoạn nào, và việc khắc phục chúng có thể gây tốn thời gian và chi phí.

  • Cạnh tranh trong ngành

Ngành công nghiệp Game đang ngày càng phát triển và thu hút một lượng lớn người lao động. Điều này dẫn đến một môi trường cạnh tranh khốc liệt. Các công ty game lớn và các studio phát triển game luôn tìm kiếm những Game Designer tài năng, và việc nổi bật giữa hàng ngàn ứng viên có thể là một nhiệm vụ rất khó khăn đối với các ứng viên Game Designer.

Tóm lại, tuyển dụng Game Designer tăng cao với sự bùng nổ của thị trường game. Trong tương lai, ngành game sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ nhanh chóng, mang lại nhiều cơ hội nghề nghiệp cho những ai đam mê và muốn tham gia vào lĩnh vực này.