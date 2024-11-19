Tuyển Game Design Công ty Cổ phần Skynet Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà MD Complex, số 68 Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Game Design

Lên ý tưởng, thiết kế kịch bản chi tiết mobile game

Xây dựng level, cốt truyện (nếu có), đánh giá, phân tích, cân bằng game để tạo trải nghiệm tốt nhất cho người chơi

Phân tích chỉ số, đánh giá, tối ưu để đưa ra các điều chỉnh phù hợp

Tìm hiểu, nghiên cứu các ý tưởng game mới, thị trường và xu hướng chơi game của người dùng

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm chơi game nhiều năm, am hiểu thị trường game, xu thế game, sở thích người chơi.

Nắm chắc kỹ năng thiết kế game, có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm Game Designer, có sản phẩm demo.

Khả năng tưởng tượng, sáng tạo và tư duy logic game, toán học tốt.

Có khả năng đánh giá, phân tích điểm mạnh yếu của game; đưa ra giải pháp khắc phục điểm yếu, phát triển điểm mạnh của game đó.

Hiểu biết về các bước làm game mobile và có sản phẩm trên store là một lợi thế

Khả năng diễn đạt, trình bày rõ ràng, dễ hiểu, làm việc việc nhóm tốt.

Quyền Lợi

Mức lương theo năng lực, thử việc 100% lương

Thưởng dự án theo hiệu quả đóng góp, tổng thu nhập hấp dẫn

Môi trường làm việc sáng tạo, chuyên nghiệp

Chế độ review lương 2 lần/năm (hoặc thời gian bất kỳ tùy hiệu quả công việc)

Chế độ đầy đủ theo luật BHXH, luật Lao động, nghỉ lễ Tết, 12 ngày phép/năm, lương thưởng cuối năm

Du lịch thường niên, được tham gia vào các hoạt động team building cực kỳ bổ ích

Tặng quà vào các dịp sinh nhật, lễ Tết

Tham gia hoạt động thể thao hàng tuần cùng công ty

Các quyền lợi, chế độ khác sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển

