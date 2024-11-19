Tuyển Game Design Công ty Cổ phần Skynet Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Design Tại Công ty Cổ phần Skynet Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà MD Complex, số 68 Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Game Design Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên ý tưởng, thiết kế kịch bản chi tiết mobile game
Xây dựng level, cốt truyện (nếu có), đánh giá, phân tích, cân bằng game để tạo trải nghiệm tốt nhất cho người chơi
Phân tích chỉ số, đánh giá, tối ưu để đưa ra các điều chỉnh phù hợp
Tìm hiểu, nghiên cứu các ý tưởng game mới, thị trường và xu hướng chơi game của người dùng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm chơi game nhiều năm, am hiểu thị trường game, xu thế game, sở thích người chơi.
Nắm chắc kỹ năng thiết kế game, có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm Game Designer, có sản phẩm demo.
Khả năng tưởng tượng, sáng tạo và tư duy logic game, toán học tốt.
Có khả năng đánh giá, phân tích điểm mạnh yếu của game; đưa ra giải pháp khắc phục điểm yếu, phát triển điểm mạnh của game đó.
Hiểu biết về các bước làm game mobile và có sản phẩm trên store là một lợi thế
Khả năng diễn đạt, trình bày rõ ràng, dễ hiểu, làm việc việc nhóm tốt.
Tại Công ty Cổ phần Skynet Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương theo năng lực, thử việc 100% lương
Thưởng dự án theo hiệu quả đóng góp, tổng thu nhập hấp dẫn
Môi trường làm việc sáng tạo, chuyên nghiệp
Chế độ review lương 2 lần/năm (hoặc thời gian bất kỳ tùy hiệu quả công việc)
Chế độ đầy đủ theo luật BHXH, luật Lao động, nghỉ lễ Tết, 12 ngày phép/năm, lương thưởng cuối năm
Du lịch thường niên, được tham gia vào các hoạt động team building cực kỳ bổ ích
Tặng quà vào các dịp sinh nhật, lễ Tết
Tham gia hoạt động thể thao hàng tuần cùng công ty
Các quyền lợi, chế độ khác sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Skynet Việt Nam
