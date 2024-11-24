Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE

Game Design

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Design Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Bonanza, 23 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Game Design Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng, xây dựng kịch bản chi tiết cho Game Mobile (Casual, Hybrid Casual)
Thiết kế level, phân tích, thực hiện cân bằng game.
Làm việc chặt chẽ với đội ngũ phát triển để đảm bảo tính khả thi, chất lượng của thiết kế.
Phân tích chỉ số, đánh giá và đưa ra các phương án tối ưu nhằm đem lại trải nghiệm tốt nhất cho người chơi
Thực hiện nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ để hiểu rõ xu hướng và nhu cầu của người chơi.
Tham gia đóng góp các ý tưởng, thực thi các mục tiêu để đưa sản phẩm đến tay hàng triệu người dùng Global.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có sự đam mê và tìm hiểu về ngành Game Mobile
Có khả năng sáng tạo, tư duy logic game, toán học tốt
Nắm chắc kỹ năng thiết kế game: game element, game mechanic, game balancing....
Có khả năng đánh giá, phân tích điểm mạnh yếu của 1 game bất kỳ. Sau đó đưa ra giải pháp khắc phục điểm yếu, phát triển điểm mạnh của game đó.
Am hiểu thị trường game, xu thế game, sở thích người chơi. Theo dõi game, ứng dụng trên thị trường để đề xuất ý kiến về sản phẩm.
Thành thạo các công cụ làm tài liệu thiết kế game: word/excel, mind map, mockup/wireframe...
Giao tiếp tốt, trình bày ý tưởng rõ ràng và thuyết phục. Sẵn sàng nhận và phản hồi mang tính xây dựng.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương; Đã từng thiết kế các game phát hành thành công trên thị trường là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận tùy theo năng lực.
Review liên tục công việc, lương thưởng.
Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực, phát triển bản thân;
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí trưởng nhóm, quản lý.
Môi trường Agile - Năng động, Linh hoạt. Phát huy tối đa khả năng và tính sáng tạo của nhân tài.
Team building hàng quý, du lịch hàng năm trong hoặc ngoài nước.
Hưởng tất cả các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định của nhà nước, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE

CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Bonanza, 23 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-game-designer-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job256148
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT
Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame
Tuyển Game Design Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame
Hạn nộp: 03/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BBOLD JSC
Tuyển Game Design BBOLD JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
BBOLD JSC
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE
Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI WIINVENT
Tuyển Game Design CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI WIINVENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI WIINVENT
Hạn nộp: 28/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH
Tuyển Game Design CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH
Hạn nộp: 20/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Volio Việt Nam
Tuyển Game Design Công ty TNHH Volio Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty TNHH Volio Việt Nam
Hạn nộp: 16/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Miracle Labs
Tuyển Game Design Công ty Cổ phần Miracle Labs làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Miracle Labs
Hạn nộp: 13/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME
Tuyển Game Design CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT
Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame
Tuyển Game Design Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame
Hạn nộp: 03/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BBOLD JSC
Tuyển Game Design BBOLD JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
BBOLD JSC
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE
Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI WIINVENT
Tuyển Game Design CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI WIINVENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI WIINVENT
Hạn nộp: 28/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH
Tuyển Game Design CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH
Hạn nộp: 20/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Volio Việt Nam
Tuyển Game Design Công ty TNHH Volio Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty TNHH Volio Việt Nam
Hạn nộp: 16/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Miracle Labs
Tuyển Game Design Công ty Cổ phần Miracle Labs làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Miracle Labs
Hạn nộp: 13/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME
Tuyển Game Design CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Game Design Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI GIÁO DỤC VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI GIÁO DỤC VIỆT
500 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI GIÁO DỤC VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,200 USD CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI GIÁO DỤC VIỆT
500 - 1,200 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Design CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN CROW GAMING làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CROW GAMING
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Design Công ty TNHH Volio Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty TNHH Volio Việt Nam
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Game Design CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Design Công ty Cổ phần Miracle Labs làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Miracle Labs
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Game Design Công ty TNHH Volio Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH Volio Việt Nam
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Game Design CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
1 - 3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Game Design CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI WIINVENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI WIINVENT
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Design BBOLD JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu BBOLD JSC
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Design Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame
4 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm