Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Game Design

Lên ý tưởng, xây dựng kịch bản chi tiết cho Game Mobile (Casual, Hybrid Casual)

Thiết kế level, phân tích, thực hiện cân bằng game.

Làm việc chặt chẽ với đội ngũ phát triển để đảm bảo tính khả thi, chất lượng của thiết kế.

Phân tích chỉ số, đánh giá và đưa ra các phương án tối ưu nhằm đem lại trải nghiệm tốt nhất cho người chơi

Thực hiện nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ để hiểu rõ xu hướng và nhu cầu của người chơi.

Tham gia đóng góp các ý tưởng, thực thi các mục tiêu để đưa sản phẩm đến tay hàng triệu người dùng Global.

Yêu Cầu Công Việc

Có sự đam mê và tìm hiểu về ngành Game Mobile

Có khả năng sáng tạo, tư duy logic game, toán học tốt

Nắm chắc kỹ năng thiết kế game: game element, game mechanic, game balancing....

Có khả năng đánh giá, phân tích điểm mạnh yếu của 1 game bất kỳ. Sau đó đưa ra giải pháp khắc phục điểm yếu, phát triển điểm mạnh của game đó.

Am hiểu thị trường game, xu thế game, sở thích người chơi. Theo dõi game, ứng dụng trên thị trường để đề xuất ý kiến về sản phẩm.

Thành thạo các công cụ làm tài liệu thiết kế game: word/excel, mind map, mockup/wireframe...

Giao tiếp tốt, trình bày ý tưởng rõ ràng và thuyết phục. Sẵn sàng nhận và phản hồi mang tính xây dựng.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương; Đã từng thiết kế các game phát hành thành công trên thị trường là một lợi thế.

Quyền Lợi

Lương thỏa thuận tùy theo năng lực.

Review liên tục công việc, lương thưởng.

Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực, phát triển bản thân;

Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí trưởng nhóm, quản lý.

Môi trường Agile - Năng động, Linh hoạt. Phát huy tối đa khả năng và tính sáng tạo của nhân tài.

Team building hàng quý, du lịch hàng năm trong hoặc ngoài nước.

Hưởng tất cả các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định của nhà nước, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

