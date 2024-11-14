Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD

Mức lương Đến 1,000 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3, ngõ 78, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Game Design Với Mức Lương Đến 1,000 USD

Thiết kế các sản phẩm truyền thông, video, hình ảnh,... cho các dự án game của công ty (bao gồm trailer, video quảng cáo... phục vụ cho quảng cáo game thị trường global);

Nghiên cứu phân tích hành vi người dùng, nắm bắt trend thị trường, lên ý tưởng kịch bản và làm video;

Phối hợp với team UA, Idea Creative để theo dõi và tối ưu hiệu quả truyền thông quảng cáo;

Các công việc khác được Leader phân công.

Với Mức Lương Đến 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc fulltime;

Có khả năng sử dụng phần mềm đồ họa như: Adobe Premiere, Adobe After Effects, Audition... hoặc các phần mềm tương tự;

Đam mê game, đặc biệt là mobile game;

Có tính sáng tạo, thẩm mỹ tốt, nắm bắt nhanh các xu hướng thiết kế mới của thị trường;

Ham học hỏi và luôn cập nhật các kiến thức, kỹ năng và công cụ thiết kế mới nhất;

Có tinh thần tự giác, cầu tiến, ham học hỏi. Vui vẻ, năng động, sáng tạo, trách nhiệm, ham học hỏi...;

Có tinh thần trách nhiệm, sắp xếp công việc và khả năng làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tuỳ thuộc vào năng lực;

Làm việc với đội ngũ phát triển game giàu kinh nghiệm;

Được trao cơ hội, được tìm hiểu sâu và tiếp cận với nhiều hướng phát triển trong ngành game;

Môi trường startup, trẻ trung, năng động, sáng tạo và có khả năng phát triển vượt bậc;

Chế độ Du lịch, Team building và trợ cấp ăn trưa,... và các trợ cấp khác hết sức hấp dẫn;

Thời gian làm việc: từ T2-T6, nghỉ T7 & CN (không OT).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL

