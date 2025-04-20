Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Game Design Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Tham gia thiết kế và phát triển level cho các dòng game tại công ty.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng và tính sáng tạo cho từng level game.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu và chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sở thích chơi đa dạng các dòng game, hay phân tích, hiểu sâu các tựa game lớn, định hình được cách chơi - phong cách chơi - tận hưởng các trải nghiệm theo góc nhìn của một Player.

Ưu tiên biết sử dụng unity.

Sinh viên năm các trường Đại học khối ngành CNTT, KTMT..

Năng động, cẩn thận và nhiệt huyết.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng trợ cấp từ công ty

Được đào tạo bài bản

Làm việc với đội ngũ phát triển game giàu kinh nghiệm

Có cơ hội lên làm chính thức nếu có năng lực và phù hợp với văn hoá môi trường.

Có cơ hội nhận thưởng kinh doanh khi dự án thành công.

Được trao cơ hội, được tìm hiểu sâu và tiếp cận với nhiều hướng phát triển trong ngành game.

Môi trường startup, trẻ trung, năng động, sáng tạo và có khả năng phát triển vượt bậc.

Được tham gia các hoạt động nội bộ công ty và các trợ cấp khác hết sức hấp dẫn.

Được training và định hướng nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL

