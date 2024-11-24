Tuyển Game Design CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

Tuyển Game Design CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM

Game Design

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Design Tại CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM

Mức lương
Đến 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa VOV Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Game Design Với Mức Lương Đến 35 Triệu

Game Design ( All Level)
Xây dựng tài liệu thiết kế có độ chi tiết cao chứa bản thiết kế cho toàn bộ thiết kế, lối chơi và giao diện của trò chơi
Thiết kế các quy tắc của trò chơi và đảm bảo rằng mọi thứ được cân bằng cẩn thận
Tạo các nhiệm vụ, cấp độ và các khía cạnh môi trường và đảm bảo rằng mọi thứ đều khớp với lối chơi và cốt truyện
Viết câu chuyện của trò chơi, văn bản menu và tường thuật (nếu có)
Support Game Designers được phân công nhằm phát huy tối đa tính sáng tạo, đổi mới trong bộ phận
Hỗ trợ Game Design của Studio trong tất cả các vấn đề liên quan đến Thiết kế trò chơi để cải thiện kỹ năng của các thành viên trong nhóm và hướng họ đến cam kết, chất lượng công việc và hiệu suất tốt nhất.
Quản lí dự án ( đối với ứng viên Level Middle/ Senior) :
- Xem xét hoặc đánh giá các sản phẩm cạnh tranh khác để tạo ra các ý tưởng Thiết kế Trò chơi mới
- Cập nhật công nghệ và kỹ thuật thiết kế trò chơi, xu hướng và sở thích, phản ứng và nhu cầu của khách hàng
- Giám sát thử nghiệm trò chơi để đảm bảo trải nghiệm chơi trò chơi dự định và trò chơi tuân thủ tầm nhìn ban đầu
- Phát triển và duy trì tài liệu thiết kế với chất lượng cao, bao gồm cơ học, câu chuyện, luồng menu, thiết kế bố cục, mô tả chức năng và hướng dẫn
- Xác định “các tính năng ảo” bổ sung, chẳng hạn như tiền tệ, vật phẩm trong cửa hàng, thiết kế menu và hướng âm thanh
- Xác định các chiến lược Meta, kiếm tiền và duy trì của trò chơi
- Tạo kế hoạch thử nghiệm trò chơi cho các nhóm thử nghiệm nội bộ
- Cung cấp phản hồi cho team về chất lượng trò chơi kỹ thuật hoặc tuân thủ thiết kế ban đầu
- Tạo Nguyên mẫu Trò chơi và cơ sở dữ liệu về các khái niệm Trò chơi có thể được sử dụng trong tương lai
- Tiến hành đánh giá Thiết kế thường xuyên trong suốt quá trình phát triển trò chơi

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương đương, đã làm về game hyper-hybrid
• Đam mê làm game và am hiểu thị trường game
• Giải quyết vấn đề, làm việc độc lập và theo nhóm
• Kinh nghiệm chơi game, đam mê và quyết tâm theo nghề Kịch bản game (Game Designer)
• Khả năng tưởng tượng, sáng tạo và tư duy logic game, toán học tốt
• Nắm chắc kỹ năng thiết kế game: game element, game mechanic, game balancing....
• Có khả năng đánh giá, phân tích điểm mạnh yếu của 1 game bất kỳ. Sau đó đưa ra giải pháp khắc phục điểm yếu, phát triển điểm mạnh của game đó
• Am hiểu thị trường game, xu thế game, sở thích người chơi. Theo dõi game, ứng dụng trên thị trường để đề xuất ý kiến về sản phẩm
• Hiểu biết về các bước làm game và có sản phẩm trên store là một lợi thế
• Làm việc trực tiếp với thiết kế đồ họa và hỗ trợ developer để hoàn thành sản phẩm
• Theo sát dự án để quản lý và đảm bảo dự án theo đúng tiến độ và chất lượng đảm bảo
• Khả năng diễn đạt, trình bày rõ ràng, dễ hiểu, làm việc việc nhóm tốt

Tại CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương Net: Upto 35M/tháng
• Thưởng dự án theo từng giai đoạn, thưởng quý theo kết quả kinh doanh
• Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện và hướng đến việc phát triển con người
• Thưởng các ngày nghỉ lễ, thưởng lương tháng 13, thưởng tết (3-5 tháng lương),...
• Review lương 2 lần/năm
• Du lịch hàng năm, liên hoan hàng tháng
• Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động
• Đồ ăn nhẹ, đồ uống miễn phí
• Thời gian làm việc: 9h→ 18h từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, nghỉ trưa từ 12h→ 13h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: NTT 38 Thống Nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

