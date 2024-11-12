Tuyển Game Design Công ty Cổ phần EZ Technology làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần EZ Technology
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty Cổ phần EZ Technology

Game Design

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Design Tại Công ty Cổ phần EZ Technology

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 74/1/2 Trương Quốc Dung, Phường 10, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Game Design Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế và tạo giao diện người dùng (UI), đặc biệt cho các game mô phỏng trên mobile.
Phát triển các wireframe, prototype tương tác và mockup chất lượng cao.
Tiến hành nghiên cứu người dùng và kiểm tra tính khả dụng để thy thập và phân tích phản hồi.
Hợp tác với các bạn Game Dev và Game Design để đảm bảo các giải pháp thiết kế được tích hợp và phù hợp.
Cập nhật và điều chỉnh thiết kế UI/UX dựa trên phản hồi của người dùng và dữ liệu thu thập được.
Đảm bảo việc triển khai chính xác các thiết kế UI trong game engine.
Duy trì tiêu chuẩn thiết kế UI/UX nhất quán cho tất cả các tính năng của trò chơi.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành: Graphic Design, Interaction Design, Human-Computer Interaction,... hoặc các ngành liên quan.
Có khả năng vẽ tay.
Có khoảng 1 năm kinh nghiệm trở lên làm 2D Game Artist.
Có kinh nghiệm thực tế trong thiết kế UI/UX cho game hoặc đã tham gia phát hành một trò chơi di động.
Thành thạo các công cụ thiết kế như Figma và Adobe Photoshop.
Có kinh nghiệm sử dụng game engine như Unity là một lợi thế lớn.
Hiểu rõ về các nguyên lý thiết kế lấy người dùng làm trung tâm và thiết kế tương tác.
Kỹ năng giao tiếp và hợp tác tốt.
Có khả năng tiến hành kiểm tra tính khả dụng và phân tích dữ liệu người dùng hiệu quả.

Tại Công ty Cổ phần EZ Technology Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: T2-T6 ( 9h00 a.m - 6h30 pm) - Nghỉ trưa 1h30'
Phép năm 12 ngày/năm và được Work form home 1 ngày/tháng
Được cung cấp thiết bị làm việc
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Review lương 1 lần/năm
Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ, team building
Cơ hội làm việc và học hỏi từ các chuyên gia trong ngành.
Làm việc trong một đội ngũ trẻ, đa quốc gia và đa văn hóa.
Đánh giá lương hàng năm và thưởng tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần EZ Technology

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần EZ Technology

Công ty Cổ phần EZ Technology

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phú Nhuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

