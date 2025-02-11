Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI GIÁO DỤC VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,200 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Design Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI GIÁO DỤC VIỆT
Mức lương
500 - 1,200 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Game Design Với Mức Lương 500 - 1,200 USD
- Xây dựng và thiết kế kịch bản cho game giáo dục, giải trí cho lứa tuổi < 18
- Hoàn thiện document cho các game bao gồm: gameplay, sound, level, mockup
- Tham gia các quá trình đánh giá, phân tích, cân bằng game
- Phối hợp với các thành viên trong team (Developer, Artist, Animator...) để hoàn thiện và tối ưu game
- Đóng góp ý tưởng nội dung công việc.
Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong vòng phỏng vấn.
Với Mức Lương 500 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Hiểu về tâm lý học hành vi đối với người chơi Game, hiểu biết về trải nghiệm người dùng khi chơi game
- Có kinh nghiệm thiết kế cân bằng level game.
- Có kiến thức tốt về đồ hoạ, code, giáo dục là một lợi thế
- Nhiệt tình trong công việc, ham học hỏi và sẵn sàng chia sẻ
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI GIÁO DỤC VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
1. Môi trường làm việc cực kì năng động và chuyên nghiệp. Đây là nơi mà bạn có thể phát triển và khám phá ra tiềm năng của bản thân.
2. Xét lên lương 6 tháng 1 lần
3. Thưởng kỳ, KPIs, thưởng dự án không giới hạn
4. Thu nhập lên đến 2000$/tháng (thậm chí còn cao hơn đối với các dự án tốt)
5. Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật. đi các nghỉ mát, du lịch.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI GIÁO DỤC VIỆT
