Tuyển Game Design Chi nhánh Công ty Cổ phần ĐT phát triển Giáo dục VTCE tại Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 18 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Design Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần ĐT phát triển Giáo dục VTCE tại Đà Nẵng
Mức lương
18 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 130 Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Quận Thanh Khê
Mô Tả Công Việc Game Design Với Mức Lương 18 - 22 Triệu
Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Học vấn:
• Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành Thiết kế 3D.
2. Kinh nghiệm:
• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thiết kế 3D.
3. Kiến thức & kỹ năng:
• Có kiến thức chuyên sâu về ngành thiết kế.
• Có kiến thức về mô hình, quy trình đào tạo tiếp cận năng lực.
• Kỹ năng sư phạm, truyền đạt kiến thức.
• Kỹ năng quản lý dự án.
Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần ĐT phát triển Giáo dục VTCE tại Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần ĐT phát triển Giáo dục VTCE tại Đà Nẵng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
