Tuyển Game Design Chi nhánh Công ty Cổ phần ĐT phát triển Giáo dục VTCE tại Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 18 - 22 Triệu

Chi nhánh Công ty Cổ phần ĐT phát triển Giáo dục VTCE tại Đà Nẵng
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Chi nhánh Công ty Cổ phần ĐT phát triển Giáo dục VTCE tại Đà Nẵng

Game Design

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Design Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần ĐT phát triển Giáo dục VTCE tại Đà Nẵng

Mức lương
18 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 130 Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Game Design Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Học vấn:
• Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành Thiết kế 3D.
2. Kinh nghiệm:
• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thiết kế 3D.
3. Kiến thức & kỹ năng:
• Có kiến thức chuyên sâu về ngành thiết kế.
• Có kiến thức về mô hình, quy trình đào tạo tiếp cận năng lực.
• Kỹ năng sư phạm, truyền đạt kiến thức.
• Kỹ năng quản lý dự án.

Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần ĐT phát triển Giáo dục VTCE tại Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

- Giảng viên cơ hữu:
- Giảng viên thỉnh giảng:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần ĐT phát triển Giáo dục VTCE tại Đà Nẵng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh Công ty Cổ phần ĐT phát triển Giáo dục VTCE tại Đà Nẵng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 130 Điện Biên Phủ, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

