Tuyển Game Design Chi nhánh Công ty Cổ phần ĐT phát triển Giáo dục VTCE tại Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 18 - 22 Triệu

1. Học vấn: • Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành Thiết kế 3D. 2. Kinh nghiệm: • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thiết kế 3D. 3. Kiến thức & kỹ năng: • Có kiến thức chuyên sâu về ngành thiết kế. • Có kiến thức về mô hình, quy trình đào tạo tiếp cận năng lực. • Kỹ năng sư phạm, truyền đạt kiến thức. • Kỹ năng quản lý dự án.

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI