Tuyển Game Design CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME

Game Design

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Design Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 155 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Game Design Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu các ý tưởng game mới, thị trường và xu hướng chơi game của người chơi.
Lên ý tưởng, thiết kế kịch bản đầy đủ chi tiết cho game mobile theo yêu cầu: tính năng, nội dung, giao diện…
Thiết kế game concept và mechanics phục vụ phát triển game.
Xây dựng level, đánh giá, phân tích, cân bằng game.
Phối hợp với tất cả các bộ phận để phát triển ý tưởng phục vụ phát triển game.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 01 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương.
Đam mê và yêu thích về nhiều thể loại game, đặc biệt là dòng Game MMORPG.
Sở hữu tư duy sáng tạo và khả năng phát triển ý tưởng độc đáo.
Khả năng giao tiếp tốt, có thể trình bày ý tưởng một cách rõ ràng và thuyết phục.
Sẵn sàng nhận và phản hồi mang tính xây dựng.
Chủ động, ham học hỏi và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, phát huy khả năng sáng tạo và lợi thế của bản thân.
Có cơ hội mở rộng mối quan hệ và hoàn thiện mình trong công việc.
Thưởng tháng, thưởng năm, thưởng dịp Lễ Tết,...
Hưởng các quyền lợi dành cho người lao động theo quy định của Nhà nước.
Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.
Được review lương hằng quý/năm dựa trên năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ngõ 155 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy

