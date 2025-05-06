Tuyển Game Design CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 99 Trần Bình - Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Tham gia vào các dự án Game Puzzle: thiết kế, xây dựng kịch bản cho game.

Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thiện và tối ưu game.

Đóng góp ý tưởng cải tiến sản phẩm hiện có và cho các game trong tương lai

Tư duy logic, khả năng tưởng tượng, trình bày tốt, rõ ràng.

Có kinh nghiệm xây dựng và thiết kế kịch bản game, làm document cho game tối thiếu 1 năm kinh nghiệm dòng puzzle

Thành thạo Excel, Figma hoặc các công cụ trình bày khác.

Biết sử dụng Unity hỗ trợ design game.

Đam mê, thích, chơi và nghiên cứu về Game và quyết tâm theo nghề Design Game.

Có tinh thần tự giác, cầu tiến, ham học hỏi, đúng giờ.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức tốt về ngôn ngữ (Tiếng Anh)

Ưu tiên ứng viên đã có sản phẩm đã up trên store.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương up to 20 trđ/tháng + Phụ cấp

Lương Review 2 lần/năm

Thưởng Lương Tháng 13 và theo dự án, thưởng hiệu quả kinh doanh hàng năm

Làm việc tại môi trường thoải mái, trẻ trung, chuyên nghiệp khuyến khích sự sáng tạo và phát triển cá nhân.

Các chế độ chính sách đầy đủ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ tết, nghỉ phép…

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6. Giờ làm việc: từ 8h00 - 17h30.

Du lịch công ty hàng năm; team building (2 lần/năm) và nhiều sự kiện hoạt động thú vị khác.

Tea-break: Ăn vặt, cafe free tại văn phòng

Được hỗ trợ thiết bị làm việc như máy tính, các thiết bị chơi/test app, game,...

