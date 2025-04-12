Tuyển Game Design Công ty Cổ phần Miracle Labs làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 47 Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Game Design Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế cơ chế gameplay: Đề xuất các ý tưởng gameplay mới, phù hợp với đặc trưng của game idle và casual

Xây dựng hệ thống tiến trình và cân bằng game; thiết kế hệ thống level, phần thưởng và sự kiện trong vòng 1 tháng cho mỗi dự án

Lên ý tưởng và thiết kế tính năng ingame

Phối hợp với các bộ phận (art, dev, marketing)

Phân tích dữ liệu và tối ưu trải nghiệm

Nghiên cứu thị trường và xu hướng phát triển game

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thiết kế Game, Công nghệ Thông tin hoặc lĩnh vực liên quan (hoặc kinh nghiệm tương đương)

Hiểu biết sâu về cơ chế game idle và casual, bao gồm hệ thống tiến trình, loop gameplay và mô hình monetization (IAP, quảng cáo)

Kinh nghiệm tối thiểu 2-3 năm trong thiết kế game, ưu tiên đã tham gia phát triển ít nhất 1 tựa game idle/casual ra mắt thị trường.

Kiến thức cơ bản về phân tích dữ liệu người chơi (retention, LTV, ARPPU) và xu hướng thị trường game mobile

Hiểu biết về công cụ thiết kế game (Unity, Unreal Engine) là một lợi thế

Đam mê với game idle/casual, thường xuyên chơi và nghiên cứu các tựa game trên thị trường.

Tư duy người chơi, nhạy bén với trải nghiệm người dùng và hành vi chơi game.

Làm việc nhóm tốt, chấp nhận phản hồi để cải thiện thiết kế.

Chủ động học hỏi và thích nghi với xu hướng mới trong ngành game

Tại Công ty Cổ phần Miracle Labs Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh theo level

Thưởng theo kết quả kinh doanh dự án

Thưởng tất cả các ngày lễ tết trong năm

Làm việc trong đội ngũ sáng tạo, năng động, tập trung vào các tựa game mobile dễ tiếp cận

Cơ hội tham gia toàn bộ vòng đời phát triển game, từ ý tưởng đến ra mắt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Miracle Labs

