Tuyển Game Design CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM AMAMOB làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 17T3 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Game Design Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Xây dựng và thiết kế kịch bản game

Thiết kế màn chơi

Tham gia đánh giá, phân tích, cân bằng game

Phối hợp với các thành viên trong team để đảm bảo sản phẩm đúng với thiết kế, hoàn thiện và tối ưu sản phẩm

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thích chơi Game

Biết phân tích chức năng, cốt truyện, lối chơi trong game

Hiểu về tâm lý học hành vi của user

Thành thạo Word, Excel, Powerpoint...

Đọc hiểu tiếng Anh tốt

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm

Các ứng viên chưa có kinh nghiệm, thực tập sinh sẽ được đào tạo từ đầu

Có hiểu biết về UI/UX là một lợi thế

Có sản phẩm trên Store là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM AMAMOB Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 7-15 triệu

Thử việc 100% lương

Thưởng LINH HOẠT & HẤP DẪN: Thưởng nóng, thưởng quý, thưởng Tết...

Review lương 6 tháng – 1 năm / lần

Làm việc từ thứ 2 - thứ 6: 8:00 - 17:30, nghỉ trưa 11h45 - 13h15

Cơ hội được tham gia và xây dựng các dự án game chất lượng,được làm việc với những đồng nghiệp có kinh nghiệm hàng đầu trong ngành game mobile, cơ hội phát triển và thăng tiến rộng mở

Được làm việc với nhiều khách hàng quốc tế và nhiều đối tác lớn như Google, Facebook, Unity....

Cơ hội được học hỏi, được thử sai, được rèn luyện bản thân và trau dồi kinh nghiệm thực chiến với việc hỗ trợ 30-100% chi phí các khóa học nhiều kỹ năng

Môi trường thân thiện, trẻ trung, hiện đại, văn phòng đẹp xịn xò view cửa kính toàn thành phố

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM AMAMOB

