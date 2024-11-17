Tuyển Game Design CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM AMAMOB làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM AMAMOB
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM AMAMOB

Game Design

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Design Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM AMAMOB

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 17T3 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Game Design Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Xây dựng và thiết kế kịch bản game
Thiết kế màn chơi
Tham gia đánh giá, phân tích, cân bằng game
Phối hợp với các thành viên trong team để đảm bảo sản phẩm đúng với thiết kế, hoàn thiện và tối ưu sản phẩm

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thích chơi Game
Biết phân tích chức năng, cốt truyện, lối chơi trong game
Hiểu về tâm lý học hành vi của user
Thành thạo Word, Excel, Powerpoint...
Đọc hiểu tiếng Anh tốt
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm
Các ứng viên chưa có kinh nghiệm, thực tập sinh sẽ được đào tạo từ đầu
Có hiểu biết về UI/UX là một lợi thế
Có sản phẩm trên Store là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM AMAMOB Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 7-15 triệu
Thử việc 100% lương
Thưởng LINH HOẠT & HẤP DẪN: Thưởng nóng, thưởng quý, thưởng Tết...
Review lương 6 tháng – 1 năm / lần
Làm việc từ thứ 2 - thứ 6: 8:00 - 17:30, nghỉ trưa 11h45 - 13h15
Cơ hội được tham gia và xây dựng các dự án game chất lượng,được làm việc với những đồng nghiệp có kinh nghiệm hàng đầu trong ngành game mobile, cơ hội phát triển và thăng tiến rộng mở
Được làm việc với nhiều khách hàng quốc tế và nhiều đối tác lớn như Google, Facebook, Unity....
Cơ hội được học hỏi, được thử sai, được rèn luyện bản thân và trau dồi kinh nghiệm thực chiến với việc hỗ trợ 30-100% chi phí các khóa học nhiều kỹ năng
Môi trường thân thiện, trẻ trung, hiện đại, văn phòng đẹp xịn xò view cửa kính toàn thành phố

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM AMAMOB

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM AMAMOB

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 17T3 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

