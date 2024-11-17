Tuyển Game Design Grep Game làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 15 Hapulico center building, 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuan, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Game Design Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế chức năng, kịch bản cho dự án Game

Tính toán, cân bằng game

Phối hợp với team vận hành, phát triển để duy trì và phát triển game

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích chơi game và làm game

Đã từng làm ở vị trí vận hành game là lợi thế lớn

Đã có kinh nghiệm làm ít nhất 1 dự án game ở vị trí Game Designer hoặc Vận Hành

Giao tiếp tốt, chủ động và trách nhiệm với dự án

Tại Grep Game Thì Được Hưởng Những Gì

Tất cả các quyền lợi cơ bản: bhxh, lương tháng 13, du lịch cùng công ty

Phụ cấp ăn trưa

Nghỉ phép không giới hạn

Được đào tạo bởi các chuyên gia nhiều kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Grep Game

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin