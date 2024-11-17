Tuyển Game Design Grep Game làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Design Tại Grep Game
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 15 Hapulico center building, 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuan, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Game Design Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế chức năng, kịch bản cho dự án Game
Tính toán, cân bằng game
Phối hợp với team vận hành, phát triển để duy trì và phát triển game
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích chơi game và làm game
Đã từng làm ở vị trí vận hành game là lợi thế lớn
Đã có kinh nghiệm làm ít nhất 1 dự án game ở vị trí Game Designer hoặc Vận Hành
Giao tiếp tốt, chủ động và trách nhiệm với dự án
Tại Grep Game Thì Được Hưởng Những Gì
Tất cả các quyền lợi cơ bản: bhxh, lương tháng 13, du lịch cùng công ty
Phụ cấp ăn trưa
Nghỉ phép không giới hạn
Được đào tạo bởi các chuyên gia nhiều kinh nghiệm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Grep Game
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
