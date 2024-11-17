Tuyển Game Design Grep Game làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Game Design Grep Game làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Grep Game
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Grep Game

Game Design

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Design Tại Grep Game

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 15 Hapulico center building, 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuan, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Game Design Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế chức năng, kịch bản cho dự án Game
Tính toán, cân bằng game
Phối hợp với team vận hành, phát triển để duy trì và phát triển game

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích chơi game và làm game
Đã từng làm ở vị trí vận hành game là lợi thế lớn
Đã có kinh nghiệm làm ít nhất 1 dự án game ở vị trí Game Designer hoặc Vận Hành
Giao tiếp tốt, chủ động và trách nhiệm với dự án

Tại Grep Game Thì Được Hưởng Những Gì

Tất cả các quyền lợi cơ bản: bhxh, lương tháng 13, du lịch cùng công ty
Phụ cấp ăn trưa
Nghỉ phép không giới hạn
Được đào tạo bởi các chuyên gia nhiều kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Grep Game

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Grep Game

Grep Game

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9 Hapulico center building, 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

