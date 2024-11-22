Tuyển việc làm y tá Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

việc làm y tá

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng việc làm y tá Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 218 Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5, TP Hồ Chí Minh, Quận 5, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Phối hợp với bộ phận Lễ tân tiếp đón khách hàng khi khách hàng đến sử dụng dịch vụ tại Khoa Da liễu/ Spa
Vệ sinh khoa phòng, trang thiết bị máy móc và dụng cụ hàng ngày theo phân công của Trưởng khoa.
Chăm sóc và trị liệu cho khách hàng theo đúng quy trình được duyệt.
Chuẩn bị máy móc, dụng cụ hỗ trợ Bác sỹ trước và trong khi Bác sĩ điều trị cho khách.
Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ hiện có của Khoa có của Khoa cũng như Bệnh viện để thúc đẩy dịch vụ tăng doanh thu.
Báo cáo khi có trường hợp đặc biệt về tác dụng phụ khi điều trị cho khách hàng về các sự cố hỏng hóc của máy móc trang thiết bị cho Trưởng khoa để có biện pháp khắc phục ngay.

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng trở lên.
Ưu tiên kinh nghiệm > 1 năm ở vị trí tương đương tại các Phòng khám da liễu, Spa, Thẩm mỹ viện...
Kinh nghiêm sử dụng các máy móc Công nghệ cao...

Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8-14 triệu+++ tùy theo kinh nghiệm và năng lực.
Thưởng nóng/thưởng hiệu quả cao theo ngày/tháng/quý/năm
Thưởng các dịp Lễ/Tết, sinh nhật, Tết Trung Thu, 08/03, 20/10, 30/04, 02/09,...
Hưởng chính sách ưu đãi làm đẹp không giới hạn cho CBNV và người thân
Chế độ du lịch/nghỉ mát: tối thiểu 01 lần/năm
Cam kết chế độ phúc lợi: BHXH, BTYT, BHTN, Khám sức khỏe định kỳ, cơm trưa, gửi xe...
Được cấp các trang thiết bị phục vụ công việc: điện thoại/máy tính/ipad/...
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn: kiến thức dịch vụ, kỹ năng bán hàng, marketing, kinh doanh...
Được làm việc trong môi trường sang trọng, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: số 190 Trường Chinh, Đống Đa, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

