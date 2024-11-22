Tuyển việc làm y tá Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Phối hợp với bộ phận Lễ tân tiếp đón khách hàng khi khách hàng đến sử dụng dịch vụ tại Khoa Da liễu/ Spa

Vệ sinh khoa phòng, trang thiết bị máy móc và dụng cụ hàng ngày theo phân công của Trưởng khoa.

Chăm sóc và trị liệu cho khách hàng theo đúng quy trình được duyệt.

Chuẩn bị máy móc, dụng cụ hỗ trợ Bác sỹ trước và trong khi Bác sĩ điều trị cho khách.

Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ hiện có của Khoa có của Khoa cũng như Bệnh viện để thúc đẩy dịch vụ tăng doanh thu.

Báo cáo khi có trường hợp đặc biệt về tác dụng phụ khi điều trị cho khách hàng về các sự cố hỏng hóc của máy móc trang thiết bị cho Trưởng khoa để có biện pháp khắc phục ngay.

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng trở lên.

Ưu tiên kinh nghiệm > 1 năm ở vị trí tương đương tại các Phòng khám da liễu, Spa, Thẩm mỹ viện...

Kinh nghiêm sử dụng các máy móc Công nghệ cao...

Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8-14 triệu+++ tùy theo kinh nghiệm và năng lực.

Thưởng nóng/thưởng hiệu quả cao theo ngày/tháng/quý/năm

Thưởng các dịp Lễ/Tết, sinh nhật, Tết Trung Thu, 08/03, 20/10, 30/04, 02/09,...

Hưởng chính sách ưu đãi làm đẹp không giới hạn cho CBNV và người thân

Chế độ du lịch/nghỉ mát: tối thiểu 01 lần/năm

Cam kết chế độ phúc lợi: BHXH, BTYT, BHTN, Khám sức khỏe định kỳ, cơm trưa, gửi xe...

Được cấp các trang thiết bị phục vụ công việc: điện thoại/máy tính/ipad/...

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn: kiến thức dịch vụ, kỹ năng bán hàng, marketing, kinh doanh...

Được làm việc trong môi trường sang trọng, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

