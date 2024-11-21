Tuyển việc làm y tá Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
việc làm y tá

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng việc làm y tá Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Thực hiện các công việc chuyên môn theo sự phân công công việc của điều dưỡng trưởng
- Chuẩn bị đầy đủ vật tư và dụng cụ y tế trước các ca phẫu thuật
- Vệ sinh, rửa dụng dụ, đóng gói và hấp dụng cụ đúng quy định
- Thực hành các công việc chăm sóc bệnh nhân dưới sự hướng dẫn của bác sỹ và điều dưỡng trưởng
- Phụ bác sĩ trong việc khám chữa bệnh, phụ mổ
- Các công việc khác cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng từ Cao đẳng trở lên
- Đã có kinh nghiệm làm điều dưỡng và các chứng chỉ liên quan khác
- Chăm chỉ, trung

Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Bằng cấp: Cao đẳng
Thời gian thử việc: 2 tháng
Cơ hội huấn luyện: Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Thời gian làm việc: - Ca 1: từ 8h00-17h00 - Ca 2: từ 9h30-18h30 - Nghỉ 1 ngày trong tuần
Đồng nghiệp:
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao.
Phúc lợi:
Lương: 8 Tr - 12 Tr

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 314 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

