Tuyển việc làm y tá Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Thực hiện các công việc chuyên môn theo sự phân công công việc của điều dưỡng trưởng

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư và dụng cụ y tế trước các ca phẫu thuật

- Vệ sinh, rửa dụng dụ, đóng gói và hấp dụng cụ đúng quy định

- Thực hành các công việc chăm sóc bệnh nhân dưới sự hướng dẫn của bác sỹ và điều dưỡng trưởng

- Phụ bác sĩ trong việc khám chữa bệnh, phụ mổ

- Các công việc khác cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng từ Cao đẳng trở lên

- Đã có kinh nghiệm làm điều dưỡng và các chứng chỉ liên quan khác

- Chăm chỉ, trung

Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Bằng cấp: Cao đẳng

Thời gian thử việc: 2 tháng

Cơ hội huấn luyện: Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

Độ tuổi: Không giới hạn tuổi

Thời gian làm việc: - Ca 1: từ 8h00-17h00 - Ca 2: từ 9h30-18h30 - Nghỉ 1 ngày trong tuần

Đồng nghiệp:

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao.

Phúc lợi:

Lương: 8 Tr - 12 Tr

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ

