Tuyển việc làm y tá TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

việc làm y tá

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng việc làm y tá Tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đường Trịnh Văn Bô, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đảm nhiệm công tác giảng dạy chuyên môn với số giờ hàng năm theo qui định của nhà trường và Bộ Giáo dục
- Đào tạo, đúng mục tiêu, nội dung chương trình, tiến độ, Đảm bảo chất lượng.
- Soạn bài, chấm bài, lên lớp đầy đủ, đúng giờ, quản lý sinh viên trong quá trình dạy học.
- Tham gia xây dựng, góp phần từng bước hoàn thiện các công tác chuyên môn của ngành Điều dưỡng theo kế hoạch của khoa.
- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, có kế hoạch và thực hiện làm đề tài khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực chuyên môn Đảm nhiệm hoặc lĩnh vực khác theo khả năng.
- Tham gia hoạt động các phong trào của khoa, trường nhiệt tình, trách nhiệm.
- Thực hiện và chịu trách nhiệm các nhiệm vụ khác do trường khoa phân công.
- Có tinh thần học tập, học tập suốt đời, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tinh thần xây dựng, tôn trọng cấp trên và đồng nghiệp, giải quyết mọi vấn đề trên tinh thần nội bộ.
- Tham gia hướng dẫn thực hành các học phần thực hành của ngành Điều dưỡng.
- Tham gia giảng dạy lý thuyết theo sự phân công của khoa và thực hiện các công việc như phần mô tả công việc của giảng viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên Thạc sĩ Điều dưỡng, Y học
- Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, kỹ năng giao tiếp, phân tích, tổng hợp, xử lý tình huống, làm việc độc lập, chủ động...
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực điều dưỡng các môn chuyên ngành;
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong hướng dẫn thực hành tại labo;

Tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận theo năng lực
- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN
- Lương thưởng tháng 13 theo quy định hàng năm.
- Đi du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: TÒA NHÀ POLYCO, ĐƯỜNG TRỊNH VĂN BÔ, NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

