Tuyển việc làm y tá CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHANG MINH-TRUNG TÂM Y KHOA KỲ HÒA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 75 - 85 Triệu

Tuyển việc làm y tá CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHANG MINH-TRUNG TÂM Y KHOA KỲ HÒA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 75 - 85 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHANG MINH-TRUNG TÂM Y KHOA KỲ HÒA
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHANG MINH-TRUNG TÂM Y KHOA KỲ HÒA

việc làm y tá

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng việc làm y tá Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHANG MINH-TRUNG TÂM Y KHOA KỲ HÒA

Mức lương
75 - 85 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 268 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương 75 - 85 Triệu

• Thực hiện các kĩ thuật chăm sóc người bệnh đúng quy trình kĩ thuật điều dưỡng.
• Vận hành, bảo quản tài sản, thuốc, dụng cụ, thiết bị y tế trong bộ phận theo sự hướng dẫn của người quản lý trực tiếp.
• Tư vấn, hướng dẫn người bệnh và thân nhân khi đến khám chữa bệnh.
• Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 75 - 85 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nữ, tuổi từ 22 đến 34 tuổi
• Trình độ: tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng Điều dưỡng
• Ưu tiên Có Chứng chỉ hành nghề.
• Có phẩm chất tốt về y đức, có kỹ năng chăm sóc người bệnh, sức khỏe tốt.
• Hòa đồng, cẩn thận, giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm. Có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập hiệu quả. Nhanh nhẹn trong công việc.
• Sử dụng thành thạo tin học.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHANG MINH-TRUNG TÂM Y KHOA KỲ HÒA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng đầy đủ
- Bảo hiểm theo quy định
- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
- Nghỉ phép năm
- Các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHANG MINH-TRUNG TÂM Y KHOA KỲ HÒA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHANG MINH-TRUNG TÂM Y KHOA KỲ HÒA

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHANG MINH-TRUNG TÂM Y KHOA KỲ HÒA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 266A -268 Đường 3/2, Phường 12,Quận 10,Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-dieu-duong-thu-nhap-75-85-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job254403
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Y tế PW
Tuyển Phụ Tá Nha Khoa thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ Phần Y tế PW
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Bình Dương Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Tuyển Nhân Viên Y Tế thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 27/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP)
Tuyển Điều Dưỡng Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP)
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HHTN Việt Nam (Nha khoa SK)
Tuyển Phụ Tá Nha Khoa thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HHTN Việt Nam (Nha khoa SK)
Hạn nộp: 08/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP)
Tuyển Điều Dưỡng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP)
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
Tuyển Giảng Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP
Tuyển Điều Dưỡng Viên thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Sing
Tuyển Điều Dưỡng thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Cần Thơ
Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Sing
Hạn nộp: 26/12/2024
Cần Thơ Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)
Tuyển Điều Dưỡng Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART
Tuyển Phụ Tá Nha Khoa thu nhập 7 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/11/2025
Hồ Chí Minh Còn 58 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Ninh Quảng Nam Đà Nẵng Còn 29 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Y tế PW
Tuyển Phụ Tá Nha Khoa thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ Phần Y tế PW
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Bình Dương Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Tuyển Nhân Viên Y Tế thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 27/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP)
Tuyển Điều Dưỡng Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP)
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HHTN Việt Nam (Nha khoa SK)
Tuyển Phụ Tá Nha Khoa thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HHTN Việt Nam (Nha khoa SK)
Hạn nộp: 08/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP)
Tuyển Điều Dưỡng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP)
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
Tuyển Giảng Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP
Tuyển Điều Dưỡng Viên thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Sing
Tuyển Điều Dưỡng thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Cần Thơ
Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Sing
Hạn nộp: 26/12/2024
Cần Thơ Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)
Tuyển Điều Dưỡng Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART
Tuyển Phụ Tá Nha Khoa thu nhập 7 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất