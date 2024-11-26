Tuyển việc làm y tá CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 15 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, Quận 7

- Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo cán bộ nhân viên với những nội dung tư vấn

- Đào tạo nhập môn, kiến thức sản phẩm, kỹ năng, nghiệp vụ, quy trình cho cán bộ nhân viên mới

- Phối hợp với các phòng ban, các hãng để tổ chức các chương trình đào tạo

- Tái đào tạo hoặc đào tạo định kỳ cho các cán bộ nhân viên làm việc tại shop

- Quản lý, thống kê, báo cáo kết quả các khóa học

- Nghiên cứu, thiết kế và biên soạn các tài liệu đào tạo nội bộ

- Phối hợp với các phòng ban/kinh doanh để theo dõi và đánh giá hiệu quả sau đào tạo

- Một số công việc theo yêu cầu cấp trên.

- Nam/nữ từ 25 tuổi

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

- Có từ 2 năm kinh nghiệm liên quan, nắm vững chuyên môn, có kinh nghiệm giảng dạy/đào tạo

- Kỹ năng truyền đạt tốt, không nói ngọng

- Sử dụng tốt tin học văn phòng (MS word, excel)

- Sử dụng thành thạo các nền tảng thiết kế, quay dựng phục vụ giảng dạy

- Nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm

Với phương châm “Con người là yếu tố cốt lõi của sự phát triển”, FPT Long Châu luôn tạo ra môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và đầy thách thức; nơi tôn vinh những tài năng của mỗi cá nhân, tôn trọng từng cá tính khác biệt nhưng có cùng mục tiêu chung.

Mức lương thưởng cạnh tranh và nhiều loại phụ cấp khác nhau cùng thưởng tháng lương 13 hoặc nhiều hơn tuỳ theo sự phát triển kinh doanh tăng trưởng hằng năm

Tăng lương, thưởng định kỳ theo thâm niên

Nhiều chương trình nội bộ kèm phần thưởng hiện kim xứng đáng

Nhiều chương trình nội bộ ý nghĩa như đào tạo và thi đua nâng cao kĩ năng, hội thao FRT, ngày hội gia đình, chi thưởng ngày lễ, chúc mừng sinh nhật, team building, du lịch hằng năm, cuộc thi vẽ tranh và trao học bổng cho con em CBNV...

Tham gia đầy đủ các chế độ: BHYT, BHXH, BHTN,...

Hỗ trợ cho CBNV khi cha mẹ mất, thăm hỏi CBNV ốm đau, nằm viện

Chính sách hỗ trợ CBNV bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Các phúc lợi nghỉ lễ tết, hiếu hỷ, kết hôn, sinh con...

FPT Long Châu tự tin là nơi định hướng môi trường làm việc tốt nhất cho nhân viên, phát triển cùng sự vững mạnh của công ty

Các chương trình đào tạo từ khi nhận việc, đào tạo chuyên môn nâng cao, đào tạo kĩ năng quản lý

Được đào tạo theo chính sách công ty, hỗ trợ các khoá đào tạo chuyên sâu - Coursera, Udemy,...

Tham gia Quỹ cộng đồng vì người FRT thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa cho xã hội như "Long Châu sẻ chia", "Quỹ Hy vọng", xây trường cho trẻ mồ côi,...

