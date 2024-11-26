Tuyển việc làm y tá CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển việc làm y tá CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

việc làm y tá

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng việc làm y tá Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 15 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo cán bộ nhân viên với những nội dung tư vấn
- Đào tạo nhập môn, kiến thức sản phẩm, kỹ năng, nghiệp vụ, quy trình cho cán bộ nhân viên mới
- Phối hợp với các phòng ban, các hãng để tổ chức các chương trình đào tạo
- Tái đào tạo hoặc đào tạo định kỳ cho các cán bộ nhân viên làm việc tại shop
- Quản lý, thống kê, báo cáo kết quả các khóa học
- Nghiên cứu, thiết kế và biên soạn các tài liệu đào tạo nội bộ
- Phối hợp với các phòng ban/kinh doanh để theo dõi và đánh giá hiệu quả sau đào tạo
- Một số công việc theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ từ 25 tuổi
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học
- Có từ 2 năm kinh nghiệm liên quan, nắm vững chuyên môn, có kinh nghiệm giảng dạy/đào tạo
- Kỹ năng truyền đạt tốt, không nói ngọng
- Sử dụng tốt tin học văn phòng (MS word, excel)
- Sử dụng thành thạo các nền tảng thiết kế, quay dựng phục vụ giảng dạy
- Nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Với phương châm “Con người là yếu tố cốt lõi của sự phát triển”, FPT Long Châu luôn tạo ra môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và đầy thách thức; nơi tôn vinh những tài năng của mỗi cá nhân, tôn trọng từng cá tính khác biệt nhưng có cùng mục tiêu chung.
“Con người là yếu tố cốt lõi của sự phát triển”
THU NHẬP HẤP DẪN
Mức lương thưởng cạnh tranh và nhiều loại phụ cấp khác nhau cùng thưởng tháng lương 13 hoặc nhiều hơn tuỳ theo sự phát triển kinh doanh tăng trưởng hằng năm
Tăng lương, thưởng định kỳ theo thâm niên
Nhiều chương trình nội bộ kèm phần thưởng hiện kim xứng đáng
ĐẦY ĐỦ QUYỀN LỢI
Nhiều chương trình nội bộ ý nghĩa như đào tạo và thi đua nâng cao kĩ năng, hội thao FRT, ngày hội gia đình, chi thưởng ngày lễ, chúc mừng sinh nhật, team building, du lịch hằng năm, cuộc thi vẽ tranh và trao học bổng cho con em CBNV...
Tham gia đầy đủ các chế độ: BHYT, BHXH, BHTN,...
Hỗ trợ cho CBNV khi cha mẹ mất, thăm hỏi CBNV ốm đau, nằm viện
Chính sách hỗ trợ CBNV bị ảnh hưởng bởi Covid-19
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Các phúc lợi nghỉ lễ tết, hiếu hỷ, kết hôn, sinh con...
PHÁT TRIỂN ĐI XA
FPT Long Châu tự tin là nơi định hướng môi trường làm việc tốt nhất cho nhân viên, phát triển cùng sự vững mạnh của công ty
Các chương trình đào tạo từ khi nhận việc, đào tạo chuyên môn nâng cao, đào tạo kĩ năng quản lý
Được đào tạo theo chính sách công ty, hỗ trợ các khoá đào tạo chuyên sâu - Coursera, Udemy,...
Tham gia Quỹ cộng đồng vì người FRT thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa cho xã hội như "Long Châu sẻ chia", "Quỹ Hy vọng", xây trường cho trẻ mồ côi,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 379-381 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giang-vien-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job257260
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu
Hạn nộp: 19/11/2025
Bắc Ninh 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Y tế PW
Tuyển Phụ Tá Nha Khoa thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ Phần Y tế PW
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Bình Dương Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Tuyển Nhân Viên Y Tế thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 27/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP)
Tuyển Điều Dưỡng Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP)
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HHTN Việt Nam (Nha khoa SK)
Tuyển Phụ Tá Nha Khoa thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HHTN Việt Nam (Nha khoa SK)
Hạn nộp: 08/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP)
Tuyển Điều Dưỡng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP)
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
Tuyển Giảng Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP
Tuyển Điều Dưỡng Viên thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Sing
Tuyển Điều Dưỡng thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Cần Thơ
Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Sing
Hạn nộp: 26/12/2024
Cần Thơ Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)
Tuyển Điều Dưỡng Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART
Tuyển Phụ Tá Nha Khoa thu nhập 7 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Y tế PW
Tuyển Phụ Tá Nha Khoa thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ Phần Y tế PW
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Bình Dương Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Tuyển Nhân Viên Y Tế thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 27/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP)
Tuyển Điều Dưỡng Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP)
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HHTN Việt Nam (Nha khoa SK)
Tuyển Phụ Tá Nha Khoa thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HHTN Việt Nam (Nha khoa SK)
Hạn nộp: 08/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP)
Tuyển Điều Dưỡng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP)
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
Tuyển Giảng Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP
Tuyển Điều Dưỡng Viên thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Sing
Tuyển Điều Dưỡng thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Cần Thơ
Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Sing
Hạn nộp: 26/12/2024
Cần Thơ Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)
Tuyển Điều Dưỡng Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART
Tuyển Phụ Tá Nha Khoa thu nhập 7 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất